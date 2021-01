Tiešraides diskusija 7. janvārī: "Treneri iesaka: kā pareizi un droši bērniem sportot mājās"

Sporta treneri norāda: mācoties un pavadot daudz laika mājās, bērniem ar attālinātajām sporta stundu nodarbībām nepietiek. Liela nozīme ir arī ikdienas fiziskajām aktivitātēm. Taču tikpat svarīga ir pareizas slodzes sabalansēšana. No vienas puses jāseko līdzi, lai dzīvesveids nebūtu pārāk mazkustīgs, bet no otras - kā nodrošināt optimālu slodzes līmeni bērniem ar dotībām sportā. Mājas apstākļos daudz var palīdzēt arī viedtālrunis, viedpulkstenis vai citas tehnoloģijas. Ar to palīdzību var sekot līdzi ne tikai dažādiem veselības rādītājiem, bet arī motivēt bērnus izpildīt dienas aktivitāšu normu.

Samsung Electronics Baltics aicina uz virtuālo diskusiju “Treneri iesaka: kā pareizi un droši bērniem sportot mājās”.

Diskusijas laikā eksperti dalīsies ar praktiskiem ikdienas padomiem, kas noderēs gan vecākiem, gan bērniem sportojot mājās.

Tiešraides diskusijas norises laiks - ceturtdien, 7. janvārī no pulksten 14 līdz 15.30.

Video links būs pieejams Facebook: https://www.facebook.com/events/232227165160577

Temati:

Kāpēc nepietiek tikai ar pāris treniņiem nedēļā? Ikdienas aktivitāšu nozīme

Kā saplānot bērna sporta aktivitātes nedēļas ietvaros: praktiski piemēri kā sportot kopā ar bērniem

Kā skolēnam-sportistam būt formā, trenējoties mājās

Kā trenēties, izmantojot tehnoloģijas un kuriem rādītājiem jāpievērš uzmanība

Dalībnieki:

Nika Linde, funkcionālā fitnesa trenere

Zanda Zariņa-Rešetina, veselības sporta speciālists & vieglatlētikas trenere

Helmuts Rodke, fiziskās sagatavotības treneris ar 20 gadu pieredzi, sporta meistars

Jānis Kaupe, sporta ārsts, Latvijas Olimpiskā vienība

Aleksandrs Smirnovs, Samsung produktu treneris