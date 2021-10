Tartu komanda atsauc dalību Baltijas Hokeja līgas finālposma turnīrā Liepājā

Dalību šonedēļ Liepājā gaidāmajā Baltijas Hokeja līgas finālposma turnīrā atsaukusi pagājušās sezonas Igaunijas čempione Tartu "Valk 494", informē Latvijas Hokeja federācija (LHF).

Igaunijas Hokeja federācija un Tartu "Valk 494" lēmumu atsaukt dalību turnīrā Liepājā pamatoja ar to, ka nespēj nokomplektēt sastāvu, jo vairāki spēlētāji no pagājušajā nedēļā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā notikušajā Kontinentālās kausa izcīņas otrajā posmā guvuši traumas, vēsta LETA.

Tādējādi no piektdienas līdz svētdienai Liepājā Baltijas Hokeja līgas finālposma turnīrā startēs trīs komandas - "Mogo"/LSPA un "Liepāja" no Latvijas un Viļņas "Hockey Punks" no Lietuvas.

"Hockey Punks" vienība ir valsts čempione, kuru rindas pārstāv liela daļa Lietuvas valstsvienības spēlētāju.

Abas Latvijas pārstāves veiksmīgi iesākušas Optibet Hokeja Līgas (OHL) jauno sezonu. "Mogo"/LSPA, kuru vada Ģirts Ankipāns, ar 21 punktu 11 spēlēs atrodas līderpozīcijā, bet Normunda Sējēja trenētā "Liepāja" ar 14 punktiem desmit cīņās ieņem trešo vietu.

Tartu komanda ir pērnās sezonas Igaunijas čempione, kura septembra beigās Viļņā pārvarēja IIHF Kontinentālās kausa izcīņas pirmo kārtu. Igaunijas čempionvienību pārstāv divi latviešu hokejisti - Miks Lipsbergs un Jānis Brakšs.

Baltijas Hokeja Līgas finālaposmam vajadzēja norisināties arī pagājušā gada nogalē, taču Covid-19 drošības apsvērumu dēļ tas tika atcelts.

Spēles no Liepājas olimpiskā centra (LOC) ledus halles varēs vērot "Sportacentrs.com" interneta portālā un televīzijā.