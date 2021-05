Starptautiskajās ITF tenisa sacensībās sievietēm Liepājā piedalīsies četras liepājnieces

Ar kvalifikācijas sacensībām šo svētdien, 23.maijā, Liepājas Tenisa sporta skolas kortos Jūrmalas parkā ar Liepājas pašvaldības, Latvijas Tenisa savienības un Starptautiskās tenisa federācijas (ITF) atbalstu norisināsies starptautiskās ITF W25 kategorijas sacensības sievietēm “Liepaja Open” ar 25 000 ASV dolāru balvu fondu, informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktors Elans Zīverts.

Paredzēts, ka kvalifikācijas sacensībās piedalīsies 64 tenisistes no visas pasaules, kuras cīnīsies, lai iekļūtu ITF “Liepaja Open” W25 kategorijas pamatturnīrā, kurā par uzvaru sacensībās piedalīsies 32 tenisistes. Plānots, ka “Liepaja Open” pamatturnīrā piedalīsies arī liepājnieces Elza Tomase, kura uzvaru izcīnīja pirmajā Liepājas ITF W15 kategorijas turnīrā 2020.gadā un Patrīcija Špaka, kura 2018.gadā izcīnīja Eiropas U16 vicečempiones titulu. Jāpiemin, ka abas liepājnieces, savas karjeras laikā, katra ir spējusi izcīnīt arī Latvijas čempiones titulu (Elza Tomase – 2019.gadā, Patrīcija Špaka – 2020.gadā). Papildus liepājniecēm, vietu pamatturnīrā ieguvusi vēl viena Latvijas pārstāve – Daniela Vismane, kura WTA reitingā ieņem 486.vietu. Vēl divas liepājnieces piedalīsies arī kvalifikācijas sacensībās, kurās cīnīsies par vietu pamatturnīrā – Enija Paula Aploka un ASV studējošā Rebeka Margareta Mertena.

ITF “Liepaja Open” W25 kategorijas pamatturnīrā jau apstiprinātas 20 tenisistes no visas pasaules. 17 no apstiprinātajām atrodamas pasaules ranga WTA top 500. Ar pirmo numuru sacensībās izsēta Elitsa Kostova (Elitsa Kostova) no Bulgārijas, kura WTA rangā atrodas 232.vietā. Ar otro numuru izsēta Beļģijas pārstāve Marina Zanevska (Maryna Zanevska) – WTA rangā 248.vietā, bet ar trešo numuru izsētā Valentīna Ivahņenko (Valentina Ivakhnenko) no Krievijas ieņem 273.vietu WTA reitingā.

Tā kā sacensības nebūs atvērtas skatītājiem klātienē, pirmās liepājnieču spēles tiks piedāvātas video tiešraidē. Uz doto brīdi vēl nav pieejams spēļu grafiks, precīza informācija par liepājnieču startiem un saitēm uz tiešraidi tiks sniegta vēlāk. Ja vēlaties sekot līdzi jaunumiem, apmeklējiet Liepājas Tenisa sporta skolas mājaslapu (https://teniss.liepaja.lv/) vai Liepājas Tenisa sporta skolas facebook lapu (https://www.facebook.com/tennis.liepaja).

Sacensību organizēšanā un norisē tiks ievērotas visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Par Starptautiskās tenisa federācijas Sieviešu pasaules tenisa tūri (ITF Women’s World Tennis Tour)

ITF sieviešu pasaules tenisa tūre nodrošina sākuma līmeņa un vidēja līmeņa profesionālus turnīrus. Šī tūre ir kā pakāpiens starp ITF Junioru pasaules tenisa tūri un WTA tūri. ITF turnīru rezultāti tiek iekļauti WTA rangā, kas ļauj profesionālajām tenisa spēlētājām progresēt līdz sieviešu profesionālā tenisa elites līmenim (WTA).

Ik gadu ITF sieviešu pasaules tenisa tūre piedāvā aptuveni 500 turnīrus 65 valstīs un ietver piecus turnīru balvu līmeņus, sākot no 15 000 līdz 100 000 ASV dolāriem.

ITF sieviešu pasaules tenisa tūre ir arī paredzēta, lai ar naudas balvu palīdzību varētu samazināt spēlētāju izmaksas un galu galā ļautu tenisa spēlētājām nopelnīt iztiku arī nespēlējot WTA tūrē.