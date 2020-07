Sportisti negatīva Covid-19 testa gadījumā drīkstēs ieceļot un uzreiz piedalīties sacensībās

Sportistiem ierodoties Latvijā no valstīm, uz kurām attiecināta pašizolācijas prasība, drīkstēs to neievērot, ja būs veikti divi Covid-19 testi un tie būs negatīvi - vienu būs jāveic vismaz trīs dienas pirms ierašanās, bet otru - dienu pēc atbraukšanas, paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Turklāt noteikts, ka līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi otrā testa rezultātus, uz to ir attiecināma prasība par pašizolāciju, vēsta LETA.

IZM atzīmē, ka runa ir tikai par starptautiskas nozīmes sporta sacensību, kas ir iekļautas attiecīgā sporta veida starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā, kā arī starptautisko līgu sporta sacensību norisi. Šādu sporta sacensību saraksts, uz kuriem tiktu attiecināti noteikumu projektā paredzētie izņēmumi un specifiskās prasības, būs publiski pieejams Latvijas Sporta federāciju padomes tīmekļvietnē "www.lsfp.lv".

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka pakāpeniski atsākot starptautisku sporta sacensību organizēšanu, viens no priekšnoteikumiem sacensību norisei ir iespēja nodrošināt vienādus apstākļus visiem sacensību dalībniekiem, tādējādi ievērojot godīgas spēles principu.

Lai gan patlaban spēkā esošā Ministru kabineta noteikumu redakcija neparedz aizliegumu starptautisku sporta sacensību norisei, vairāki no tajos noteiktajiem ierobežojumiem, it īpaši nosacījums par 14 dienu pašizolāciju personām, kuras ierodas no tā dēvētajām dzeltenā un sarkanā saraksta valstīm, būtiski ierobežo vai pat nepieļauj starptautiskas nozīmes sporta sacensību norisi, pauda IZM.

Ministrijā to skaidro ar to, ka ārvalstu sportisti un sporta darbinieki starptautiskajā sporta sacensību kalendārā noteikto sacensību grafika dēļ nevar Latvijā ierasties vismaz 14 dienas pirms sacensību vai oficiālo treniņu sākuma, tādejādi nostādot sportistus nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar tiem sportistiem, uz kuriem 14 dienu pašizolācijas nosacījums nav attiecināms.

Līdzīga situācija esot ar noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, kuru rezultātā daļa sportistu un sporta darbinieku nevar piedalīties starptautiskās sporta sacensībās, lai gan tajās ir pieteikti un saņēmuši atļauju.

Kā norāda IZM, ja valsts noteikto ierobežojumu vai aizliegumu dēļ starptautiskās sporta sacensībās nevar piedalīties visi tajās akreditētie sportisti, saskaņā ar starptautisko sporta federāciju nosacījumiem tam var būt dažādas negatīvas sekas - tiek samazināts šo sacensību statuss, piemēram, šādās sacensībās nevar krāt reitinga punktus kvalifikācijai Olimpiskajās spēlēs, vai pat daļa no sporta sacensībās nedrīkst norisināties, jo sacensībās nepiedalās noteiktais minimāli nepieciešamais sportistu skaits; jo netiek nodrošināta sacensību statusam atbilstošs sportiskās konkurences līmenis.

Šādi riski esot arī attiecībā uz Latvijā plānoto starptautisko sacensību norisi, piemēram, Pasaules čempionāta motokrosā (MXGP), Pasaules čempionāta rallijkrosā, Eiropas čempionāta pludmales volejbolā un Eiropas čempionāta rallijā norisi.

Attiecīgi valdības pieņemtie grozījumi paredz noteikt izņēmumu šobrīd noteiktajam aizliegumam ieceļot Latvijā caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Šo izņēmumu attiecinās uz sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, ja minētās personas var uzrādīt dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta.

Tāpat grozījumi paredz, ka personai ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas teritorijā ir atkal jāveic laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai, iesniedzot attiecīgu faktu apliecinoša dokumenta kopiju, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu, starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteiktai atbildīgai ārstniecības personai. Līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi minētās laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus, uz to ir attiecināma prasība par pašizolāciju.

Tāpat, ja personas uzturēšanās laiks Latvijā, kas saistīts ar dalību starptautiskā sporta pasākumā, pārsniedz piecas dienas, grozījumi paredz personai veikt atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai attiecīgi 5., 10. un 15.dienā pēc izbraukšanas no valsts uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka līdzīgi kā darbinieku nogādāšanai Latvijā, arī attiecībā uz sportistu un sporta darbinieku nogādāšanu paredzēts izņēmums veikt neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti sportistu un sporta darbinieku nogādāšanai dalībai starptautiskā sporta pasākumā.

Grozījumi arī nosaka, ka personai pirms ierašanās Latvijas teritorijā, vai ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās, sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir jāiesniedz apliecinājums par to, ka tā - ievēros visus ierobežojumus, ārpus dalības starptautiskā sporta pasākumā uzturēsies apliecinājumā norādītā uzturēšanās vietā, un esot Latvijas teritorijā novēros savu veselības stāvokli divas reizes dienā, un informēs atbildīgo ārstniecības personu, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Tāpat persona nevar izmantot sabiedrisko transportu, kā arī nokļūšanai uz uzturēšanās vietu un starptautiskā sporta pasākuma norises vietu, kā arī starp tām pārvietosies, izmantos savu vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošinātu transportu. Grozījumi arī paredz, ka personai jāsedz visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja viņai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

Minētie nosacījumi paredz to, ka pašizolācijas prasības, kā arī nosacījumu neapmeklēt publiskas vietas un kontaktēties ar citiem cilvēkiem, persona var tikai vietā, kur notiek sporta pasākums un pasākuma norises laikā, bet pārējās vietās un laikā ir jāievēro pašizolācija.

Tas nozīmē, ka sporta pasākuma norises laikā persona nedrīkst apmeklēt citas publiskas vai sabiedriskas vietas, tai skaitā bārus un restorānus. Tāpat ieceļojošai personai arī ir jācenšas ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem pasākuma norises laikā.

Pieņemtie grozījumi arī paredz starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā īpašus papildu pienākumus, piemēram, nodrošināt attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas un starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu un noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai.

Sporta pasākuma organizatoram arī jākontrolē sportistiem, sporta darbiniekiem un starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem noteikto pienākumu izpildi, kā arī nekavējoties jāinformē attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis neievēro tam noteiktos pienākumus un lemt par personai izsniegtās akreditācijas dalībai starptautiskā sporta pasākumā Latvijā anulēšanu.

IZM sadarbībā ar Veselības ministriju vēl plāno izstrādāt vadlīnijas noteikumu projektā paredzēto normu piemērošanai.