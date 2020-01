Sevastovai zemākā ranga pozīcija pēdējo trīs gadu laikā

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā noslīdējusi uz 32.pozīciju, tik zemu pēdējo reizi atrodoties pirms teju vai trim gadiem, bet Aļona Ostapenko saglabājusi 45.vietu.

Sevastova šo sezonu sagaidīja kā ranga 27.numurs, bet zaudējums Brisbenas un Adelaidas turnīru pirmajās kārtās, nav ļāvis pakāpties rangā. Latvijas vadošā tenisiste kopš šīs sezonas sākuma jau zaudējusi piecas vietas rangā, ieņemdama 32.pozīciju. Ceturtajā desmitā liepājniece pēdējo reizi atradās teju pirms trim gadiem, kad 2017.gada februārī viņa bija 35.vietā, vēsta LETA.

Tikmēr Ostapenko sezonu iesāka kā 45.rakete, bet ņemot vērā, ka viņai pirmajā mēnesī ranga punkti nebija jāaizstāv un arī tuvākās sekotājas nav izcēlušās ar iespaidīgu sniegumu, viņai izdevies saglabāt 45.pozīciju. Latvijas sportiste šosezon kortā vēl nav kāpusi, jo neilgi pirms cīņas Oklendas "International" turnīrā, Ostapenko uzzināja, ka aizsaulē devies viņas tēvs, kā rezultātā tenisiste dalību no sacensībām atsauca.

Nemainīgi 263.vietā palikusi arī Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča, Daniela Vismane pakāpusies par trim pozīcijām (WTA 492.), bet Kamilla Bartone zaudējusi vienu vietu (WTA 913.). Divu pozīciju kritumu rangā piedzīvojusi Margarita Ignatjeva (WTA 1059.), bet Darja Semeņistaja aizvien ir 1284.vietā.

Savukārt pirmajā desmitniekā trīs sportistes apmainījušās ar pozīcijām. Aizvien pirmo vietu ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Karolīna Plīškova no Čehijas, bet japāniete Naomi Osaka un Simona Halepa no Rumānijas apmainījušās vietām rangā, Osakai noslēdzot labāko trijnieku. Piekto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina, tālāk seko kanādiete Bjanka Andresku, bet uz septīto vietu pakāpusies Belinda Benčiča no Šveices, uz astoto pozīciju nobīdot Petru Kvitovu no Čehijas.

Vienu pozīciju ieguvusi arī devītajā vietā esošā Serēna Viljamsa, kura uz desmitnieka beigām nobīdījusi Kiki Bertensu no Nīderlandes.

Svētdien Brisbenas "Premier" turnīra finālā Plīškova ar 6-4, 4-6, 7-5 uzvarēja Medisonu Kīzu no ASV, bet Oklendas "International" turnīrā triumfēja Viljamsa, kura ar 6-3, 6-4 pārliecinoši uzveica tautieti Džesiku Pegulu.

Dienu iepriekš "International" raudzes turnīrā Šeņdžeņā uzvaru finālā ar 6-2, 6-4 izcīnīja Krievijas tenisiste Jekaterina Aleksandrova, kurai tas bija pirmais tituls karjerā. Viņa finālā uzvarēja kazahstānieti Jeļenu Rjabkinu.

Šonedēļ dažas tenisistes vēl aizvadīs turnīrus Hobārtā un Adelaidā, bet jau nākamās nedēļas sākumā paredzēts šīs sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs, kurā piedalīsies abas vadošās Latvijas tenisistes.

Dubultspēļu rangā Ostapenko izdevies nosargāt 21.vietu, par pozīciju zemāk noslīdējusi Sevastova (WTA 150.), Marcinkēviča vienu vietu ieguvusi (WTA 307.). Vismane atkāpusies par vietu (WTA 738.), Ignatjeva divas pozīcijas ieguvusi (WTA 905.), bet pieredzējusī Līga Dikmeijere saglabājusi 967.vietu. Nemainīgi 1062.pozīcijā ir Bartone, kamēr Semeņistaja no 1119.vietas noslīdējusi uz 1120.