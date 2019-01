Sevastovai neliels kritums WTA rangā

Latvijas sieviešu tenisa pirmais numurs Anastasija Sevastova jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, piedzīvojusi nelielu kritumu, kamēr līderpozīciju pārņēmusi Austrālijas atklātajā čempionātā uzvarējusī Japānas tenisiste Naomi Osaka.

Šis ir pirmais WTA rangs pēc sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra - Austrālijas atklātā čempionāta, kur Sevastova aizkļuva līdz astotdaļfinālam. Tiesa, veiksmīgais sniegums neļāva pakāpties rangā, kā rezultātā viņa no 12.vietas atkāpusies uz 13.pozīciju, vēsta LETA.

Sevastovas rekords pasaules rangā ir 11.vieta, ko viņa pirmo reizi sasniedza pagājušā gada oktobrī.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko pasaules rangā saglabājusi 22.vietu, ko viņa ieņem jau kopš novembra sākuma. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa nepārvarēja pirmo kārtu, taču šonedēļ Latvijas pārstāve sacentīsies Sanktpēterburgas WTA "Premier", kur pirmajā kārtā tiksies ar Kristīnu Mladenoviču no Francijas (WTA ranga 44.vieta.).

Pēc Francijas atklātā čempiontitula neaizstāvēšanas pagājušā gada jūnijā Ostapenko zaudēja vietu ranga labāko desmitniekā, kur uz dažām nedēļām atgriezās augusta/septembra mijā, bet pēc tam sekoja pakāpeniska lejupslīde uz 22.vietu.

Savukārt Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jaunākajā WTA rangā zaudējusi vienu vietu un ieņem 278.pozīciju. Tikmēr 18 gadus vecā Daniela Vismane zaudējusi divas vietas un ieņem 642.pozīciju.

Pēc Austrālijas atklātā čempionāta ranga pirmajā desmitniekā notikušas vairākas izmaiņas.

Uz pirmo vietu no ceturtās pakāpusies Osaka, kura līdz ar to kļuvusi par vēsturtē pirmo Japānas tenisisti pasaules ranga pirmajā vietā. Viņa sestdien Austrālijas atklātā čempionāta finālā 7-6 (7:2), 5-7, 6-4 uzvarēja čehieti Petru Kvitovu, tādējādi triumfējot jau otrajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas.

Otrā rangā šobrīd ir tieši Kvitova, kura pakāpusies no sestās pozīcijas, bet no pirmās uz trešo vietu noslīdējusi rumāniete Simona Halepa, kura līdere bija iepriekšējās 48 nedēļas. No piektās uz ceturto vietu pakāpusies amerikāniete Sloeina Stīvensa, bet viņai seko cita čehiete Karolīna Plīškova, kura pirms tam bija astotā. No otrās uz sesto pozīciju noslīdējusi vāciete Angelika Kerbere, kamēr septītā joprojām ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Veicot vienas vietas kāpumu, astotajā pozīcijā iekārtojusies nīderlandiete Kiki Bertensa, bet sešu vietu kritumu piedzīvojusi Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacka, kura tagad ir tikai devītā.

Visbeidzot pirmo desmitnieku noslēdz baltkrieviete Arina Sabaļenka, pakāpjoties par vienu pozīciju.

Tikmēr dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi divas vietas un ieņem 36.pozīciju, bet Sevastova šonedēļ ieņem 64.vietu, zaudējot astoņas pozīcijas, kamēr Marcinkēviča par astoņām vietām atkāpusies uz 226.pozīciju.