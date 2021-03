Sevastovai neliels kritiens WTA rangā

Latvijas tenisiste Kamilla Bartone pirmdien atjaunotajā WTA rangā atrodas rekordaugstajā 721.vietā, bet pārējās sportistes savas pozīcijas zaudējušas.

Latvijas pirmā rakete Ostapenko pēdējo reizi kortā devās 18.martā, kad Sanktpēterburgas "WTA 500" raudzes turnīra otrajā kārtā ar 3-6, 6-7 (9:11) piekāpās rumānietei Žaklinei Kristianai. Latvijas tenisiste Sanktpēterburgā ieradās no Dubaijas "WTA 1000" raudzes turnīra, kur aizpagājušajā nedēļā cieta zaudējumu otrajā kārtā. Pēdējā laika sniegums tenisistei nav ļāvis iekrāt bagātīgu punktu ražu, kā rezultātā viņa pirmdien atkāpusies par vietu un ieņem 54.pozīciju.

Sevastova marta sākumā Dubaijas "WTA 1000" raudzes turnīra otrajā kārtā ar 3-6, 7-6 (7:5), 2-6 piekāpās Karolīnai Plīškovai no Čehijas un kopš tā laika kortā vairs nav izgājusi. Arī liepājniece atjaunotajā rangā noslīdējusi vietu zemāk - 57.

Vienu pozīciju zaudējusi arī Diāna Marcinkēviča (281.), Daniela Vismane divas (501.), bet par 11 vietām augstāk pakāpusies Bartone, kura pirmo reizi karjerā ieņem 721.vietu. Tikmēr Sabīne Rutlauka (935.), Margarita Ignatjeva (994.), Elza Tomase (1112.) un Darja Semeņistaja (1141.) atkāpušās par trim pozīcijām.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura ir piektā. Līdz desmitajai pozīcijai vietas attiecīgi ieņem čehiete Karolīna Plīškova, Serēna Viljamsa no ASV, baltkrieviete Arina Sabaļenka, Bjanka Andresku no Kanādas, kā arī Petra Kvitova no Čehijas.

Aizvadītās nedēļas nogalē Meksikā noslēdzās "WTA 250" raudzes turnīrs, bet Krievijā "WTA 500" sacensības. Meksikas turnīra finālā kanādiete Leila Fernandesa ar 6-1, 6-4 uzvarēja šveicieti Viktoriju Golubiču. Tikmēr Sanktpēterburgas turnīra finālā mājiniece Darja Kasatkina ar 6-3, 2-1 uzvarēja tautieti Margaritu Gasparjanu, kura otrajā setā pēc trešā geima izstājās.

Dubultspēļu rangā vadošās tenisistes Ostapenko un Sevastova saglabājušas attiecīgi 23. un 161.pozīciju, bet Marcinkēviča (335.) un Vismane (725.) noslīdējušas par divām vietām zemāk. Trīs pozīcijas zaudējusi Semeņistaja, Ignatjeva saglabājusi 934.vietu, kamēr Bartone pakāpusies par trim pozīcijām (981.).