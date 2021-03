Sevastovai neliels kāpums WTA rangā

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien atjaunotajā WTA rangā izkritusi no vadošā piecdesmitnieka, bet Anastasija Sevastova pakāpusies par pozīciju un ieņem 55.vietu.

Ostapenko savu līdz šim pēdējo spēli aizvadīja Austrālijas atklātajā čempionātā, kur pirmajā kārtā piekāpās čehietei Karolīnai Muhovai. Iepriekš viņa Austrālijā "Gippsland Trophy WTA 500" turnīrā izstājās trešajā kārtā. Ne pārāk veiksmīgais sezonas sākums Ostapenko pirmdien jaunajā WTA rangā nobīdījis divas pozīcijas zemāk, viņai ieņemot 51.vietu, vēsta LETA.

Sevastova pagājušajā ceturtdienā Adelaidas WTA 500 turnīra ceturtdaļfinālā ar 4-6, 7-6 (10:8), 5-7 zaudēja šveicietei Džilai Taihmanai (WTA 57.). Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Sevastova nopelnīja 100 WTA ranga punktus un pirmdiena rangā pakāpusies vietu augstāk - 55.pozīcija.

Tikmēr Diāna Marcinkēviča zaudējusi divas pozīcijas (WTA 278.), bet deviņas vietas augstāk pakāpusies Daniela Vismane (498.). Kamilla Bartone pacēlusies par vietu (727.), Margarita Ignatjeva atkritusi zemāk par trim pozīcijām (985.), kamēr Elza Tomase ir nemainīgi 1104.vietā. Pozīcijas kāpums arī Darjai Semeņistajai (1135.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura ir piektā. Līdz desmitajai pozīcijai vietas attiecīgi ieņem čehiete Karolīna Plīškova, Serēna Viljamsa no ASV, baltkrieviete Arina Sabaļenka, Bjanka Andresku no Kanādas, kā arī Petra Kvitova no Čehijas.

Adelaidas WTA 500 turnīra uzvarētāja Iga Švjonteka no Polijas rangā pakāpusies par trim vietām un tagad ieņem rekordaugsto 15.pozīciju.

Dubultspēļu rangā Ostapenko izdevies saglabāt 21.vietu, bet Sevastova zaudējusi pozīciju un ieņem 160.vietu. Marcinkēviča atkāpusies par divām pozīcijām (334.), Vismanei trīs vietu kāpums (720.), kamēr Semeņistaja pakāpusies par pozīciju (820.). Ignatjeva un Bartone attiecīgi saglabājušas 932. un 981.vietu.