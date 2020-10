Sevastova WTA rangā saglabā savu pozīciju

Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā saglabājušas attiecīgi 44. un 54.pozīciju.

Ostapenko šonedēļ Ostravā būs ceturtais turnīrs pēc sezonas atsākšanās. Pēc zaudējuma Romas WTA "Premier 5" turnīra pirmajā kārtā polietei Magdai Linetei (WTA 35.) ar 4-6, 3-6 Latvijas pirmā rakete tika līdz Strasbūras WTA "International" sērijas turnīra ceturtdaļfinālam, kur, cīnoties ar vēdera sāpēm, ar 6-7 (2:7), 6-7 (4:7) zaudēja japānietei Nao Hibino, kura reitingā ir 84.pozīcijā, vēsta LETA.

Pēc tam "French Open" turnīrā Ostapenko tika līdz astotdaļfinālam, kur ar 4-6, 3-6 zaudēja spānietei Paulai Badosai Hibertai (WTA 87.). Šosezon WTA turnīros Ostapenko bilance ir 7-6, bet atjaunotajā rangā viņa jau otro nedēļu ieņem 44.vietu.

Tikmēr Sevastova septembra beigās paziņoja, ka kājas muskuļa traumas dēļ šosezon kortā vairs nedosies. Viņa nepiedalījās arī Francijas atklātajā čempionātā, kas pagājušajā nedēļā maksāja sešas vietas rangā. Sevastovai šī sezona bija pagalam neveiksmīga, jo WTA tūrē viņai desmit spēlēs izdevās izcīnīt vienu uzvaru. Šonedēļ viņa saglabājusi 54.vietu rangā.

Nemainīgi 263.vietu ieņem Diāna Marcinkēviča, Daniela Vismane zaudējusi vienu pozīciju (501.), Bartone pakāpusies par vietu (923.), taču Margarita Ignatjeva un Elza Tomase attiecīgi saglabājušas 951. un 1073.pozīciju. Īsā laika posmā vēl vienu rekordu rangā piedzīvojusi Darja Semeņistaja, kurai izdevies pakāpties par 23 vietām - 1191.

Savukārt pirmajā desmitā izmaiņas nav notikušas. Austrāliete Ešlija Bārtija ir pirmā, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, amerikāniete Sofija Kenina, kamēr vadošo piecinieku noslēdz Ukrainas pārstāve Jeļina Svitoļina. Pārējās vietas vadošajā desmitā aizņem Karolīna Plīškova no Čehijas, kanādiete Bjanka Andresku, Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes, ka arī titulētā Serēna Viljamsa no ASV.

Pirmdien Ostravā sāksies "Premier" raudzes turnīrs uz cietā seguma, kur ar pirmo numuru izlikta ir Svitoļina.

Dubultspēļu rangā nevienai no Latvijas tenisistēm nav izdevies uzlabot savas pozīcijas. Ostapenko aizvien ieņem 19.vietu, Sevastova atrodama 167.pozīcijā, kamēr Marcinkēviča saglabājusi 327.vietu. Vismane zaudējusi divas pozīcijas (745.), Semeņistaja vienu (824.), bet Ignatjeva saglabājusi 913.vietu. Bartone dubultspēļu rangā atkāpusies par vienu vietu (1174.).