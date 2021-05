Sevastova WTA rangā pakāpjas par pozīciju, bet zaudē Latvijas pirmās raketes godu

Liepājas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien atjaunotajā WTA rangā veikusi astoņu vietu kāpumu, kas viņu tagad ierindo 41.vietā, un ļāvis atgriezties pirmās raketes godā.

Ostapenko pagājušajā nedēļā Romas "WTA 1000" turnīra ceturtdaļfinālā biju tuvu uzvarai pret čehieti Karolīnu Plīškovu, taču trešā seta taibreikā piedzīvoja zaudējumu. Sezonas pirmais ceturtdaļfināls viņu atalgoja ar 190 WTA ranga punktiem, kas pirmdien atjaunotajā rangā ļāvis pakāpties par astoņām vietām, ieņemot 41.pozīciju.

Pēdējo septiņu nedēļu laikā Latvijas pirmās raketes maiņa notikusi jau ceturto reizi.

Anastasija Sevastova Romas turnīrā Plīškovai zaudēja jau otrajā kārtā. Nopelnītie 60 ranga punkti ļāvuši pakāpties par vietu - 46.pozīcija.

Diāna Marcinkēviča zaudējusi vietu (WTA 277.), Daniela Vismane atkāpusies par trim pozīcijām (489.), bet Kamillai Bartonei desmit vietu kāpums (647.), kas viņai ir jauns ranga rekords. Sabīne Rutlauka zaudējusi vietu (896.), Margarita Ignatjeva noslīdējusi divas pozīcijas zemāk (961.), bet sešas un trīs vietas zaudējušas attiecīgi Elza Tomase (1127.) un Darja Semeņistaja (1156.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai pašā lejasgalā. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kanādiete Bjanka Andresku un titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa.

Pēc uzvaras Romas turnīrā sešu vietu kāpumu veikusi poliete Iga Švjonteka, kura pirmo reizi karjerā ieņem devīto vietu, bet pozīciju zemāk noslīdējusi Plīškova.

Arī dubultspēļu rangā Ostapenko uzlabojusi savu pozīciju. Viņai četru vietu kāpums - 19.pozīcija. 46 vietas zaudējusi Sevastova (204.), par divām pozīcijām zemāk noslīdējusi Marcinkēviča (325.), bet Vismane saglabājusi 810.vietu. Pozīciju augstāk pakāpusies Semeņistaja (820.), Bartone ieguvusi četras vietas (914.), taču Ignatjeva atkāpusies par sešām - 921.