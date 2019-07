Sevastova Vimbldonas čempionāta otrās kārtas mačā piedzīvo zaudējumu

Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova trešdien Vimbldonas čempionāta otrās kārtas mačā piedzīvoja zaudējumu amerikānietei Danielai Kolinsai.

Sevastova ar Kolinsu līdz šim nav spēkojusies, vēsta LETA.

Sevastova, kura ir pasaules 12.rakete, ar šādu pašu numuru izlikta arī turnīrā ar 6-4, 4-6, 3-6 piekāpās amerikānietei Kolinsai, kura WTA rangā ieņem 34.vietu. Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 70 WTA ranga punktus.

Abas tenisistes maču iesāka uzvarot savas serves un bieži vien iesaistījās garās izspēlēs. Līdz pat sestajam geimam neviena no spēlētājām nelauza pretinieces servi, bet pirmā to paveica Sevastova, kura pēc sīvas cīņas septītajā geimā ar trešo breikpunktu guva uzvaru, panākot 4-3. Tiesa, amerikāniete nākamajā izspēlē Sevastovas iegūto pārsvaru izlīdzināja, bet latviete devītajā geimā atbildēja ar to pašu, panākot jau 5-4. Nākamajā geimā Sevastova droši izservēju setu, izcīnot uzvaru ar 6-4.

Otro setu veiksmīgāk iesāka Sevastova, kura jau pie pirmās izdevības lauza Kolinsas servi, bet nākamajā geimā nosargāja savējo, panākot 2-0. Mača turpinājumā latviete vēlreiz nobreikoja amerikānieti, bet pretiniece atbildēja ar to pašu, panākot 1-3. Sekojošie divi geimi Sevastovai izvērtās pagalam neveiksmīgi, jo abos uzvaru guva amerikāniete, izlīdzinot rezultātu. Lai arī latviete uz brīdi bija iedzinējos ar 3-4, astotajā geimā tika gūts panākums, bet ar to bija par maz, lai izcīnītu uzvaru, jo Kolinsa desmitajā geimā lauza Sevastovas servi un guva panākumu otrajā setā ar 6-4.

Noslēdzošais spēles sets latvietei iesākās ļoti neveiksmīgi, jau pašā sākumā nonākot iedzinējos ar 0-2. Trešajā geimā abas tenisistes ilgi cīnījās par uzvarēto punktu, tomēr beigās pārāka bija Kolinsa, kura mača turpinājumā uzvarēja arī ceturtajā geimā, panākot 4-0. Lai arī šķita, ka mača rezultāts jau ir skaidrs, Sevastova parūpējās par aizraujošu vakaru, jo nākamajos trīs geimos viņa spēja atspēlēties un panāca 3-4. Ar to gan bija par maz, jo amerikāniete bija pārāka nākamajos divos geimos, līdz ar to mačā svinot uzvaru.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Sevastova šī turnīra pirmajā kārtā ar 6-3, 6-4 uzvarēja amerikānieti Kristiju Ānu, kura ir planētas 190.rakete. Sevastovai Vimbldonas čempionāts gan nav bijis diez ko sekmīgs, jo viņa nekad nav tikusi tālāk par otro kārtu, turklāt līdz tai arī tikusi tikai vienreiz - 2017.gadā.

Latvijas tenisiste traumas dēļ pagājušajā nedēļā nepiedalījās Īstbornas WTA "Premier" sērijas turnīrā, bet šajā sezonā viņa uzvarējusi 20 no 34 cīņām.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Vimbldonas čempionāta pirmajos mačos pirmdien zaudējumus piedzīvoja Aļona Ostapenko un Ernests Gulbis. Tiesa, Ostapenko vēl iecerējusi piedalīties dubultspēlēs.

Vimbldonā tiek aizvadīts sezonas trešais no četriem "Grand Slam" turnīriem.