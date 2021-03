Sevastova uzvar Dubaijas "WTA 1000" sērijas turnīra pirmajā kārtā vienspēlē, Ostapenko - dubultspēlē

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova svētdien ar uzvaru uzsāka Dubaijas "WTA 1000" sērijas vienspēļu turnīru, bet Aļona Ostapenko pārī ar ukrainieti Ļudmilu Kičenoku - dubultspēļu sacensības.

Sevastova (WTA 55.) pirmās kārtas mačā ar 6-0, 6-3 pārspēja amerikānieti Bernardu Peru (WTA 65.), vēsta LETA.

Pirmajā setā, ko ar pārliecinošu uzvaru pirmajā geimā, pašai servējot, uzsāka Latvijas tenisiste, pretiniece neuzvarēja nevienā savas serves geimā, zaudējot ar 0-6.

Otrajā setā pretinieces uzvarēja savas serves geimus, nedodot pretiniecei ne breika iespēju, līdz septītajam geimam. Tajā viena breikbumba bija Perai, taču tā tika atspēlēta.

Jau nākamajā geimā Sevastova nobreikoja pretinieci "sausā" un ar otro mačbumbu svinēja uzvaru setā un visā spēlē ar 6-3.

Par uzvaru pirmajā kārtā Sevastova nopelnīja 60 vienspēļu ranga punktus.

Otrajā kārtā Latvijas tenisisti gaida tikšanās ar čehieti Karolīnu Plīškovu (WTA 6.), kurai turnīrā piešķirts otrais numurs.

Sevastova pēdējo maču pirms šī turnīra aizvadīja Adelaidas "WTA 500" sērijas sacensībās Austrālijā. Viņa ceturtdaļfinālā ar 4-6, 7-6 (10:8), 5-7 zaudēja šveicietei Džilai Taihmanai.

Sevastova sezonu sāka turnīrā Abū Dabī, kur zaudēja pirmajā kārtā, bet pēc tam Melburnā trīs turnīru četrās spēlēs cieta trīs zaudējumus, tajā skaitā apstājoties Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Sevastovai kopš pērnā gada sākuma nav izdevies demonstrēt stabilu sniegumu WTA tūrē, kur viņa uzvarējusi tikai piecās no pēdējām 18 spēlēm.

Liepājnieces pretiniece Pera šosezon bija aizvadījusi četrus turnīrus, bet nevienā nebija izdevies tikt tālāk par otro kārtu. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa zaudēja jau pirmajā mačā, bet pēdējā turnīrā Adelaidā nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu. Pera šosezon septiņās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras.

Pagājušajā gadā Sevastova šī turnīra pirmajā kārtā ar 3-6, 2-6 zaudēja čehietei Marketai Vondrušovai.

Abas tenisistes iepriekš karjerā savā starpā nebija spēlējušas.

Sevastova karjeras laikā izcīnījusi četras WTA trofejas, bet Pera aizvien lūko tikt pie pirmās.

Svētdien pirmo maču aizvadīja arī Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura pārī ar ukrainieti Ļudmilu Kičenoku uzvarēja dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā. Viņas ar 4-6, 6-4, 10:8 atspēlējās pret šveicietes Belindas Benčičas un čehietes Lucijes Hradeckas duetu.

Pirmajā setā vispirms Ukrainas/Latvijas duets zaudēja abus pirmos savas serves geimus, ļaujot pretiniecēm iegūt vadību ar 5-0. Tad divreiz izdevās piespiest pretinieces zaudēt savas serves geimu, panākot 4-5, taču pēdējā geimā vēlreiz tika zaudēts servējot - 4-6.

Otrajā setā arī pirmo punktu guva Šveices/Čehijas pāris, taču nākamreiz, servējot pretiniecēm, uzvarēja Ostapenko/Kičenoka, panākot 3-1. Līdz seta beigām abi dueti uzvarēja visos savas serves geimos, nerealizējot pa trim breikbumbām sestajā un septītajā geimā, kas noveda pie garā taibreika.

Tajā četrreiz ar minibreiku zaudēja Ostapenko un Kičenoka, bet vinnēja tādā veidā piecreiz. Tas pēc 0:1, 2:1 un 2:5 uzvarētājām ļāva gūt panākumu nākamajās piecās izspēlēs, panākot 7:5.

Pēc divu minibreiku izmantošanas pretinieces pārņēma vadību ar 8:7, taču vairāk punktus šajā mačā viņas neguva, zaudējot divus nākamos savas serves geimus, kā arī mačpunkta izspēli.

Otrajā kārtā Ostapenko/Kičenoka tiksies ar mača uzvarētājām, kurā tiekas turnīra sestās raketes - Gabriela Dabrovski no Kanādas un Korija Gofa no ASV -, kā arī Laura Zīgemunda no Vācijas un krieviete Vera Zvonarjova.

Par iekļūšanu astotdaļfinālā Ostapenko ar Kičenoku nopelnīja 105 pasaules dubultspēļu ranga punktus.

Pirmdien, Latvijas laika plkst.8, Ostapenko aizvadīs arī pirmo cīņu vienspēļu turnīrā, kurā tiksies ar rumānieti Mariju Patrīciju Tigu (WTA 61.),

Ranga 51.rakete Ostapenko šonedēļ Dohas "WTA 500" vienspēļu turnīra otrajā kārtā 2-6, 5-7 piedzīvoja zaudējumu pret amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 58.). Ostapenko uz Dohu devās no Latvijas, kur bija atgriezusies pēc zaudējuma Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Iepriekš viņa Melburnā "Gippsland Trophy WTA 500" turnīrā izstājās trešajā kārtā.

Tikmēr Tiga šosezon Austrālijā aizvadījusi trīs turnīrus, no kuriem tikai "Phillip Island Trophy" sacensībās izdevās pārvarēt pirmo kārtu. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa izstājās pirmajā kārtā, bet augstāk minētajā turnīrā nepārvarēja trešo kārtu.

Ostapenko šosezon sešās spēlēs uzvaras un zaudējumus dalījusi uz pusēm, bet Tigai piecos mačos ir trīs neveiksmes.

Abas tenisistes karjeras laikā savā starpā tikušās vienu reizi, kad Ostapenko 2015.gadā Sanktpēterburgā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-50 sērijas turnīra finālā uzvarēja ar 3-6, 7-5, 6-2.

Pirms diviem gadiem Ostapenko Dubaijas turnīra pirmajā kārtā ar 4-6, 0-6 piekāpās amerikānietei Dženiferai Breidijai.

Latvijas tenisiste karjeras laikā izcīnījusi trīs WTA titulus, tajā skaitā triumfējot Francijas atklātajā čempionātā. Tigai virs galvas izdevies celt vienu WTA raudzes trofeju.

Turnīrā ar pirmo numuru izlikta Ukrainas tenisiste Jeļina Svitoļina, kura WTA rangā ieņem piekto vietu un kas svētdien izteicās, ka samazinātās prēmiju naudas turnīros viņu neiedvesmo spēlēt.

Sacensības Dubaijā uz cietā seguma notiks no 7. līdz 13.martam.