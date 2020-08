Sevastova un Ostapenko WTA rangā atkāpjas par vienu pozīciju

Latvijas vadošās tenisists Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā atkāpušās par vienu pozīciju, ieņemot attiecīgi 42. un 44.vietu.

Sevastova iepriekšējā nedēļā Prāgas "International" raudzes turnīra pirmajā kārtā ar 2-6, 2-6 piekāpās rumānietei Irinai Begu (WTA 70.), bet Aļona Ostapenko nespēlēja, vēsta LETA.

Diāna Marcinkēviča rangā ieņem 262.vietu, atkāpjoties par vienu vietu, Daniela Vismane - 499.vietu Kamilla Bartone - 926., Margarita Ignatjeva - 957., Elza Tomase - 1057.vietu, zaudējot divas vietas rangā, un Darja Semeņistaja - 1291.vietu, noslīdot lejup par vienu vietu.

Bez izmaiņām saglabājies labāko spēlētāju divdesmitnieks. Pirmās trīs pozīcijas rangā ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, Simona Halepa no Rumānijas un Karolīna Plīškova no Čehijas, ceturtā ir amerikāniete Sofija Kenina, piektā - ukrainiete Jeļina Svitoļina, sestā - Bjanka Andresku no Kanādas.

Nīderlandiete Kiki Bertensa ienem septīto, Belinda Benčiča no Šveices - astoto, amerikāniete Serēna Viljamsa - devīto un japāniete Naomi Osaka - desmito vietu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Prāgas "International" raudzes turnīrā Halepa atgriezās WTA sacensību apritē ar 6-2, 7-5 uzvaru finālā pār Beļģijas tenisisti Elīzi Mertensu (WTA 22.).

Dubultspēļu rangā joprojām Ostapenko ieņem augsto 17.vietu. Pārējās tenisistes piedzīvojušas nelielu kritumu rangā - Sevastova (158.) - par divām vietām, Marcinkēviča (311.), Vismane (795.), Igantjeva (897.), Līga Dekmeijere (974.), Semeņistaja (1134.) un Bartone (1150.) - par vienu vietu.