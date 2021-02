Sevastova šonakt aizvadīs cīņu par Adelaidas WTA 500 turnīra pusfinālu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien Austrālijā Adelaidas WTA 500 turnīra ceturtdaļfinālā tiksies ar šveicieti Džilu Taihmanu.

Mačs būs pirmais centrālajā kortā un sāksies plkst.2.30 pēc Latvijas laika. Spēli tiešraidē pārraidīs kanāls "Best4Sport TV", vēsta LETA.

Sevastova WTA rangā ieņem 56.vietu, bet Taihmana ir piecas pozīcijas zemāk.

Abām tenisistēm šī būs pirmā savstarpējā spēle karjerā.

Adelaidā Sevastova pirmās kārtas spēlē ar 6-2, 6-4 uzvarēja francūzieti Karolīni Garsiju (WTA 46.), bet otrajā ar 6-4, 6-1 uzvarēja priekšsacīkšu "laimīgo zaudētāju" Kristīni Makheilu no ASV (WTA 85.). Otrajā kārtā liepājniecei bija jātiekas ar beļģieti Elīzi Mertensu, kura WTA rangā ieņem 17.pozīciju, taču pretiniece atsauca dalību no sacensībām.

Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Sevastova nopelnījusi 100 WTA ranga punktus.

Taihmana pirmajā kārtā ar 6-2, 7-6 (7:5) apspēlēja francūzieti Kristīnu Mladenoviču (WTA 51.), bet otrajā ar 3-6, 6-3, 6-3 uzveica ar astoto numuru izlikto ķīnieti Cjanu Vanu (WTA 35.).

Sevastova sezonu sāka turnīrā Abū Dabī, kur zaudēja pirmajā kārtā, bet pēc tam Melburnā trīs turnīru četrās spēlēs cieta trīs zaudējumus, tajā skaitā apstājoties Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Sevastovai kopš pērnā gada sākuma nav izdevies demonstrēt stabilu sniegumu WTA tūrē, kur viņa uzvarējusi tikai piecās no pēdējām 17 spēlēm.

Iepriekš Sevastova divas uzvaras pēc kārtas izcīnīja 2019.gada ASV atklātajā čempionātā, bet vismaz trīs panākumi pēc kārtas viņai bija tā paša gada vasaras Jūrmalas WTA turnīrā, kurā viņa izcīnīja savu līdz šim pēdējo titulu.

Taihmana sezonu sāka ar diviem zaudējumiem, tajā skaitā apstājoties Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Pēc tam viņa "Phillip Island Trophy" turnīrā sasniedza ceturtdaļfinālu, izcīnot trīs uzvaras četrās spēlēs.

Latvijas tenisiste karjeras laikā izcīnījusi četrus WTA titulus, bet šveicieti divus, abus aizpērn turnīros Prāgā un Palermo.

Turnīrs Adelaidā norisinās uz cietā seguma un ir pirmās sacensības pēc Austrālijas atklātā čempionāta. Sevastova ir vienīgā Latvijas pārstāve šajā turnīrā, jo Aļona Ostapenko pēc "Australian Open" ir atgriezusies mājās.

Decembrī Sieviešu tenisa asociācija (WTA) līdz ar zīmola atjaunošanu veica arī izmaiņas tās rīkoto turnīru kategoriju nosaukumos. Izmaiņas veiktas sadarbībā ar Tenisa profesionāļu asociāciju (ATP), lai sporta veida augstākajā līmenī būtu līdzjutējiem saprotama sacensību struktūra.

Sākot ar 2021.gadu, WTA rīkotajos turnīros augstākais līmenis ir WTA 1000 (iepriekš - "Premier Mandatory" un "Premier 5"), tam seko WTA 500 ("Premier 700"), WTA 250 ("International") un WTA 125 (125 K) līmeņi. Turnīros iegūstamie punkti un naudas prēmijas palikuši tie paši, kas iepriekš.