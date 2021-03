Sevastova sezonu turpinās Dubaijas "WTA 1000" turnīrā

Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova nākamnedēļ sezonu turpinās Dubaijas "WTA 1000" turnīrā.

Ostapenko pirmajā kārtā tiksies ar rumānieti Mariju Patrīciju Tigu (WTA 61.), bet Sevastovai paredzēts mačs ar amerikānieti Peru Bernardu (WTA 65.), vēsta LETA.

Ranga 51.rakete Ostapenko šonedēļ Dohas "WTA 500" vienspēļu turnīra otrajā kārtā 2-6, 5-7 piedzīvoja zaudējumu pret amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 58.). Ostapenko uz Dohu devās no Latvijas, kur bija atgriezusies pēc zaudējuma Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Iepriekš viņa Melburnā "Gippsland Trophy WTA 500" turnīrā izstājās trešajā kārtā.

Tenisistes pretiniece Tiga šosezon Austrālijā aizvadījusi trīs turnīrus, no kuriem tikai "Phillip Island Trophy" sacensībās izdevās pārvarēt pirmo kārtu. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa izstājās pirmajā kārtā, bet augstāk minētajā turnīrā nepārvarēja trešo kārtu.

Ostapenko šosezon sešās spēles uzvaras un zaudējumus dalījusi uz pusēm, bet Tigai piecos mačos trīs neveiksmes.

Abas tenisistes karjeras laikā savā starpā tikušās vienu reizi, kad Ostapenko 2015.gadā Sanktpēterburgā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-50 turnīra finālā uzvarēja ar 3-6, 7-5, 6-2.

Pirms diviem gadiem Ostapenko Dubaijas turnīra pirmajā kārtā ar 4-6, 0-6 piekāpās amerikānietei Dženiferai Breidijai.

Latvijas tenisiste karjeras laikā izcīnījusi trīs WTA titulus, tajā skaitā triumfējot Francijas atklātajā čempionātā. Tigai virs galvas izdevies celt vienu WTA raudzes trofeju.

Tikmēr Sevastova (WTA 55.) šosezon pēdējo maču aizvadīja Adelaidas "WTA 500". Viņa ceturtdaļfinālā ar 4-6, 7-6 (10:8), 5-7 zaudēja šveicietei Džilai Taihmanai.

Sevastova sezonu sāka turnīrā Abū Dabī, kur zaudēja pirmajā kārtā, bet pēc tam Melburnā trīs turnīru četrās spēlēs cieta trīs zaudējumus, tajā skaitā apstājoties Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Sevastovai kopš pērnā gada sākuma nav izdevies demonstrēt stabilu sniegumu WTA tūrē, kur viņa uzvarējusi tikai piecās no pēdējām 18 spēlēm.

Liepājnieces pretiniece Bernarda šosezon aizvadījusi četrus turnīrus, bet nevienā nav izdevies tikt tālāk par otro kārtu. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa zaudēja jau pirmajā mačā, bet pēdējā turnīrā Adelaidā nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu. Bernarda šosezon septiņās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras.

Pagājušajā gadā Sevastova šī turnīra pirmajā kārtā ar 3-6, 2-6 zaudēja čehietei Marketai Vondrušovai.

Abas tenisistes iepriekš karjerā savā starpā nav spēlējušas.

Sevastova karjeras laikā izcīnījusi četras WTA trofejas, bet Bernarda aizvien lūko tikt pie pirmās.

Uzvaras gadījumā Sevastova otrajā kārtā tiksies ar čehieti Karolīnu Plīškovu (WTA 6.), kurai piešķirts otrais numurs.

Turnīrā ar pirmo numuru izlikta Ukrainas tenisiste Jeļina Svitoļina, kura WTA rangā ieņem piekto vietu.

Sacensības Dubaijā uz cietā seguma notiks no 7. līdz 13.martam.