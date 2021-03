Sevastova saglabā savu vietu WTA rangā

Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā saglabājušās savas pozīcijas, ieņemot attiecīgi 51. un 55.pozīciju.

Aizvadītajā nedēļā noslēgtajos turnīros kortā devās tikai Ostapenko, kura apstājās Dohas WTA 500 turnīra otrajā kārtā. Abas šonedēļ piedalās Dubaijas WTA 1000 turnīrā, vēsta LETA.

Tikmēr Diāna Marcinkēviča zaudējusi vienu pozīciju (WTA 279.), tāpat par vienu vietu atkāpusies Daniela Vismane (499.), bet Kamilla Bartone nokritusi par divām pozīcijām (729.).

Margarita Ignatjeva atkritusi zemāk par trīs pozīcijām (988.), bet Sabīne Rutlauka rangā debitē 994.vietā. Vēl Elzai Tomasei ir divu pozīciju kritums (1106.), bet Darjai Semeņistaja atkāpusies par trim vietām (1138.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura ir piektā. Līdz desmitajai pozīcijai vietas attiecīgi ieņem čehiete Karolīna Plīškova, Serēna Viljamsa no ASV, baltkrieviete Arina Sabaļenka, Bjanka Andresku no Kanādas, kā arī Petra Kvitova no Čehijas.

Aizvadītajā nedēļā WTA 500 turnīrā Dohā uzvarēja Kvitova, bet WTA 250 sacensībās Lionā nepārspēta bija 18 gadus vecā Klāra Tausona, kura par 43 vietām pakāpusies uz 96.pozīciju.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā 21.vietu, bet Sevastova - 160.vietu. Marcinkēviča atkāpusies par vienu pozīciju (335.), Vismanei trīs vietu kritums (723.), kamēr Semeņistaja piecas pozīcijas (825.). Ignatjevai un Bartonei attiecīgi divu un trīs vietu kritums (934. un 984.).