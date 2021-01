Sevastova saglabā savu vietu WTA atjaunotajā rangā

Abas vadošās Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā saglabājušas savas pozīcijas, to pašu iespējot arī Diānai Marcinēkvičai, Danielai Vismanei un Elzai Tomasei.

No Latvijas tenisistēm WTA tūrē šosezon spēli aizvadījusi tikai Sevastova, kura pagājušajā nedēļā sīvā cīņā Abū Dabī "WTA 500" turnīra pirmajā kārtā ar 2-6, 7-5, 2-6 piekāpās Paulai Badosai no Spānijas (WTA 70.), vēsta LETA.

Sevastovai tā bija pirmā spēle kopš septembra vidus, kad viņa kājas muskuļa traumas dēļ nolēma priekšlaicīgi noslēgt sezonu. Viens nopelnītais ranga punkts Sevastovai nav nedz palīdzējis, nedz "kaitējis", tenisistei aizvien ieņemot 54.pozīciju.

Tikmēr Latvijas pirmā rakete Ostapenko šosezon vēl kortā nav devusies, lai arī sākotnēji pieļāva iespēju startēt turnīrā Abū Dabī. Zināms, ka tenisiste pirmo maču šosezon aizvadīs janvāra beigās Melburnā. Pirmdien atjaunotajā rangā Ostapenko saglabājusi 44.vietu.

Nemainīgi 266. un 498.pozīciju rangā ieņem attiecīgi Marcinkēviča un Vismane, kamēr Kamilla Bartone zaudējusi vietu un ieņem 781.pozīciju. Vienas vietas kritums arī Margaritai Ignatjevai (963.), bet Tomase aizvien ieņem 1085.pozīciju. Vienu vietu zemāk pirmdienas rangā atrodas arī Darja Semeņistaja (1119.).

Turnīrs Abū Dabī noslēgsies trešdien, tāpēc šosezon neviena tenisiste pie tituliem vēl nav tikusi. Līdz ar to arī ranga pirmajā desmitā nav izmaiņu.

Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Čehiete Karolīna Plīškova aizņem sesto pozīciju, Bjanka Andresku no Kanādas ir septītā, bet līdz desmitajai vietai atrodas Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes un baltkrieviete Arina Sabaļenka.

Uzreiz aiz vadošā desmitnieka ir titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, bet viņai seko Šveices pārstāve Belinda Benčiča un baltkrieviete Viktorija Azarenka.

Arī dubultspēļu rangā vadošās Latvijas tenisistes saglabājušas savas pozīcijas. Ostapenko ieņem 19.vietu, Sevastovai 170.pozīcija, Marcinkēviča atrodas 330.vietā, kamēr Vismane - 712. Semeņistaja (810.) un Ignatjeva zaudējušas vietu (918.), bet Bartone aizvien atrodas 1109.pozīcijā.