Sevastova saglabā savu pozīciju, bet Ostapenko atgriežas labāko desmitniekā

Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Aļona Ostapenko jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, atgriezusies pirmajā desmitniekā.

Pašlaik 21 gadu vecā Ostapenko, kura piedzīvojusi trīs zaudējumus pēc kārtas, veikusi kāpumu par vienu vietu un pašlaik rangā atrodama desmitajā pozīcijā. Iepriekšējo reizi viņa ranga pirmajā desmitniekā bija maija beigās, tomēr pēc tam neaizstāvēja Francijas atklātā čempionāta uzvarētājas titulu un atkrita uz 12.vietu, vēsta LETA.

Savukārt 11.vietā Ostapenko atradās piecas nedēļas pēc kārtas.

Ostapenko starp pirmajām desmit tenisistēm iepriekš bija kopš pagājušā gada septembra.

Tikmēr Latvijas otrā rakete ir Anastasija Sevastova, kura saglabājusi 18.vietu. Uz šo pozīciju viņa pakāpās pirms nedēļas. Vēl jūlijā viņa triumfēja Bukarestes WTA "International" turnīrā, kas Latvjas pārstāvei ļāva atgriezties pasaules ranga labāko divdesmitniekā, izcīnot savu trešo WTA turnīru uzvarētājas titulu karjerā.

Savukārt Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jaunākajā WTA rangā zaudējusi desmit pozīcijas un tagad ieņem 300.vietu, bet 17 gadus vecā Daniela Vismane pakāpusies par trim vietām uz 645.pozīciju.

Tikmēr Alise Čerņecka par trim vietām atkāpusies uz 1011.pozīciju, bet Irina Ļapustina ir 1225.pozīcijā, zaudējot divas vietas.

Pasaules ranga pirmajā desmitniekā notikušas vairākas izmaiņas. Līderpozīcijā kārtējo nedēļu atrodas Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja, rumāniete Simona Halepa, kura pirmās raketes godā atgriezās februāra beigās. Viņa no pirmās vietas atkāpās pēc Austrālijas atklātā čempionāta fināla, kurā piekāpās Dānijas pārstāvei Karolīnai Vozņackai, kura uz četrām nedēļām kļuva par ranga līderi, bet šobrīd joprojām atrodama otrajā pozīcijā.

Pirms tam Halepa planētas pirmā rakete bija kopš pagājušā gada 8.oktobra, šajā pozīcijā noturoties 16 nedēļas.

Trešo vietu saglabā amerikāniete Sloeina Stīvensa, kamēr ceturtā joprojām ir Vimbldonas čempionātā uzvarētāja Angelika Kerbere no Vācijas. Tikmēr uz piekto vietu no sestās pakāpusies čehiete Petra Kvitova, kamēr uz sesto no piektās nokritusi francūziete Karolīna Garsija. Septītā joprojām ir ukrainiete Jeļina Svitoļina, bet astotā - čehiete Karolīna Plīškova.

Savukārt devītā, veicot kāpumu par vienu pozīciju, ir vāciete Jūlija Gērgesa, bet pirmo desmitnieku noslēdz Ostapenko, kamēr ārpus pirmā desmitnieka izkritusi spāniete Garvinje Mugurusa, kura pašlaik atrodama 12.pozīcijā.

Šīs sezonas griezumā, sportistēm cīnoties par vietu WTA sezonas noslēguma turnīrā, Ostapenko ar 2141 punktu ir 13.vietā, kamēr Sevastova ieņem 19.pozīciju. Tikmēr līdere ar 6900 punktiem ir Halepa. WTA finālturnīrā iekļūs sezonas astoņas labākās tenisistes.

WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi divas vietas un ir 41.pozīcijā. Februārī viņa sasniedza 32.vietu, atkārtojot karjeras rekordu, jo duetā ar kanādieti Gabrielu Dabrovski triumfēja Dohas WTA "Premier" turnīrā.

Tikmēr Sevastova atguvusi uzreiz 64 vietas un ir 101.pozīcijā, jo pagājušajā nedēļā viņa sasniedza pusfinālu dubultspēļu turnīrā Sinsinati, kamēr Marcinkēviča ir 169.vietā, pakāpjoties par vienu vietu. Vismane rangā ir 1057.vietā, bet Ļapustina ir 1229.pozīcijā.