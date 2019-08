Sevastova rangā zaudē vienu pozīciju

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējusi vienu pozīciju, kamēr Aļona Ostapenko spējusi saglabāt savu līdzšinējo 75.vietu.

Iepriekš Sevastova pāris nedēļas atradās WTA ranga 11.vietā un uz brīdi bija nieka deviņu punktu attālumā no labāko desmitnieka, tomēr neveiksmīgais sniegums Sinsinati WTA "Premier 5" turnīrā viņu nobīdījis uz 13.pozīciju. Kritumu rangā Latvijas tenisiste piedzīvojusi Medisonas Kīzas dēļ, kura svētdien triumfēja Sinsinati turnīrā, pakāpjoties par astoņām pozīcijām. Iepriekš Sevastova nespēja pārvarēt arī Toronto WTA "Premier 5" turnīra pirmo kārtu, vēsta LETA.

Tikmēr Ostapenko rangā saglabājusi 75.pozīciju, lai arī viņa tapāt kā Sevastova, Sinsinati turnīrā netika tālāk par pirmo kārtu. Tomēr iepriekš viņai Toronto WTA "Premier 5" turnīrā izdevās aizkļūt līdz astotdaļfinālam, nopelnot 105 WTA reitinga punktus.

Savukārt Diāna Marcinkēviča rangā pakāpusies par trim vietām un pašlaik ieņem 204.pozīciju, tikai nedaudz atpaliekot no sava rekorda - 196.vieta. Daniela Vismane zaudējusi pozīciju un ieņem 469.vietu, kamēr Kamilla Bartone atrodama 871.pozīcijā. Viņa jaunajā rangā zaudējusi trīs vietas, kamēr Alise Čerņecka saglabājusi 1208.pozīciju.

Savukārt ranga līderes godu saglabājusi japāniete Naomi Osaka, kura par aptuveni 100 punktiem apsteidz šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju no Austrālijas Ešliju Bārtiju. Trešo vietu ieņem Karolīna Pliškova, ceturto rumāniete Simona Halepa, bet divu vietu kāpumu piedzīvojusi Ukrainas sportiste Jeļina Svitoļina, no kuras vien septiņu punktu attālumā ir vēl viena čehiete Petra Kvitova, ierindojoties sestajā pozīcijā. Nīderlandes tenisiste Kiki Bertensa zaudējusi divas vietas un ieņem septīto pozīciju, tālāk seko Serēna Viljamsa no ASV un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, bet labāko desmitnieku noslēdz Kīza.

Jau ziņots, ka Kīza svētdien Sinsinati WTA "Premier 5" sērijas turnīrā ar rezultātu 7-5, 7-6 (7:5) pārspēja krievieti Svetlanu Kuzņecovu, tādējādi rangā piedzīvojot lielu kāpumu. Amerikāniete šajā mačā realizēja 13 netveramās serves jeb "eisus".

Tikmēr dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi vienu pozīciju un ieņem 31.vietu, kamēr Sevastovai 20 pozīciju kritums un 83.vieta. Četras pozīcijas zaudējusi Marcinkēviča, ieņemot 252.vietu, bet Vismane rangā atrodama 646.vietā. Ja Vismane rangā zaudēja divas vietas, tad Čerņceka četras ieguva un pakāpās uz 888.pozīciju, kamēr Batone pakāpās soli zemāk uz 1020.vietu.