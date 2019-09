Sevastova rangā zaudē septiņas pozīcijas, kamēr Ostapenko pakāpjas par divām

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējusi septiņas pozīcijas un noslīdējusi uz 18.vietu, kamēr Aļona Ostapenko piedzīvojusi nelielu kāpumu, ieņemot 75.pozīciju.

Pirmdien atjaunotajā rangā Sevastova bija atrodama 18.vietā, jo notikušajā "US Open" turnīrā neizdevās aizstāvēt pērn iegūtos 780 punktus, kas tika iegūti par iekļūšanu pusfinālā. Šogad Latvijas tenisiste tika līdz trešajai kārtai, nopelnot 130 WTA ranga punktus. To pašu paveica arī Ostapenko, kura gan punktus nezaudēja, jo šādu sniegumu viņa demonstrēja arī pērn, kad sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīrā sasniedza trešo kārtu, kuru viņai ne reizi karjerā nav izdevies pārvarēt, vēsta LETA.

Tikmēr savam ranga rekordam (WTA 196.) pietuvojusies Diāna Marcikēviča, kura pakāpusies par septiņām pozīcijām, ielaužoties labāko 200 spēlētāju pulkā. Marcinkēviča šobrīd atrodama 198.vietā, bet Daniela Vismane zaudējusi 24 pozīcijas un ieņem 502.vietu. Arī "US Open" junioru turnīra dubultspēļu uzvarētāja Kamilla Bartone zaudējusi pozīcijas un jaunajā rangā noslīdējusi desmit vietas zemāk - 885.pozīcija. Par vienu vietu vairāk zaudējusi Alise Čerņecka - 1229.pozīcija (iepriekš 1218.).

Savukārt gana iespaidīgas izmaiņas notikušas pirmajā desmitā, kur ilgu laiku pirmajā vietā bijusī Naomi Osaka no Japānas, zaudējusi trīs vietas un šobrīd ieņem vien ceturto pozīciju, kamēr par pirmo raketi atkal kļuva austrāliete Ešlija Bārtija. Uz otro vietu no trešās pakāpusies čehiete Karolīna Plīškova, trešā ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura pakāpusies divas pozīcijas, bet labāko piecinieku noslēdz "US Open" desmitgades jaunākā čempione Bjanka Andresku no Kanādas. Līdz ar panākumu "US Open", Andresku veikusi lielu kāpumu rangā (iepriekš WTA 15.), kas nu jau ir viņas karjeras rekords.

Rumānijas tenisiste Simona Halepa zaudējusi divas vietas un ieņem sesto pozīciju, septītā ir čehiete Petra Kvitova, bet astotā Kiki Bertensa no Nīderlandes, abām atkāpjoties par vietu. Vienu pozīciju zaudējusi arī pieredzējusī Serēna Viljamsa no ASV, kurai "US Open" finālā neizdevās pārspēt Andresku, bet labāko desmitnieku noslēdz šveiciete Belinda Benčiča, kura pacēlusies divas pozīcijas augstāk.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Talantīgā kanādiete Bjanka Andresku sestdien Ņujorkā triumfēja ASV atklātajā čempionātā, sarūpējot savai valstij pirmo "Grand Slam" titulu. Andresku ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu, kura Ņujorkā tikusi pie sešiem tituliem.

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par četrām vietām un ieņem 27.pozīciju, kamēr Sevastova zaudējusi 15 vietas un ierindojas 99.pozīcijā. Marcinkēvičai izdevies pacelties par divām vietām (254.), tikmēr Vismane zaudējusi 65 pozīcijas (711.), bet Čerņecka noslīdējusi 25 vietas zemāk (915.). Arī Bartone zaudējusi savu 1023.vietu un šobrīd atrodama 1037.pozīcijā. Tikmēr debiju dubultspēļu rangā piedzīvojusi Margarita Ignatjeva, ieņemot dalītu 1303.vietu.