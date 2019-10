Sevastova rangā atkrīt uz trešo desmitu

Latvijas vadošā tenisa rakete Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējusi septiņas pozīcijas, atkrītot uz 25.vietu, kamēr Aļona Ostapenko pakāpusies par pozīciju, ierindojoties 72.vietā.

Sevastova pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas cieta zaudējumu Pekinas "Premier", neizstāvot vērtīgus punktus rangā, kā rezultātā viņa piedzīvoja kritumu rangā. Latvijas tenisiste savu vienīgo šīs sezonas titulu izcīnīja Jūrmalas "International" turnīrā. Iepriekšējā nedēļā Sevastova rangā atradās 18.vietā, bet šonedēļ viņa zaudējusi septiņas pozīcijas, ierindojoties 25.vietā, vēsta LETA.

Tikmēr Ostapenko rangā pakāpusies par vietu, ieņemot 72.pozīciju. Ostapenko pirms divām nedēļām apstājās Seulas WTA "International" turnīra pirmajā kārtā, bet vēl pirms tam viņa nepārvarēja Taškentas "International" sacensību pirmo kārtu. Pēdējais turnīrs, kurā piedalījās Ostapenko bija Pekinā, viņai apstājoties otrajā kārtā.

Abas vadošās Latvijas tenisistes šonedēļ uzsāks dalību Lincā notiekošajā "International" turnīra.

Savukārt valsts trešā rakete Diāna Marcinkēviča pakāpusies par pozīciju, ieņemot 213.vietu. Četru vietu kritumu piedzīvojusi Daniela Vismane (518.), par pozīciju atkāpusies arī Kamilla Bartone (892.), bet Margarita Ignatjeva (1094.) un Alise Čerņecka (1274.) attiecīgi zaudējušas septiņas un 41 vietu.

Turklāt nelielas izmaiņas piemeklējušas arī pirmo desmitnieku.

Pirmo pozīciju saglabāja "French Open" uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, bet aiz viņas nemainīgi palikusi čehiete Karolīna Plīškova. Ar vietām apmainījušās Naomi Osaka no Japānas un ukrainiete Jeļina Svitoļina, kurai nācās šķirties no trešās pozīcijas. Tāpat pozīcijām apmainījušās nu jau piektajā vietā esošā Bjanka Andresku no Kanādas un Simona Halepa no Rumānijas, kamēr septīto vietu saglabājusi Petra Kvitova no Čehijas. Atlikušajās trīs pozīcijās izmaiņas nav notikušas - astotā ir Kiki Bertensa no Nīderlandes, tālāk seko amerikāniete Serēna Viljamsa, bet desmitnieku noslēdz Belinda Benčiča no Šveices.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka tobrīd planētas ceturtā rakete sieviešu tenisā Naomi Osaka svētdien izcīnīja savu otro titulu pāris nedēļu laikā. Japāniete Pekinas WTA "Premier" turnīra finālā ar rezultātu 3-6, 6-3, 6-2 pārspēja planētas pirmo raketi Ešliju Bārtiju no Austrālijas.

Dubultspēļu rangā piecu vietu kāpumu piedzīvoja Ostapenko, kura pēc iekļūšanas Pekinas dubultspēļu turnīra finālā, pacēlusies uz 22.pozīciju, kamēr Sevastova saglabājusi 153.vietu. Divas pozīcijas zaudējusi Marcinkēviča (304.), Vismane atkāpusies par četrām (728.), bet Čerņecka zaudējusi 102 vietas (1034.). Par piecām pozīcijām atkāpusies Bartone (1047.), bet Ignatjeva ir 1104.vietā, zaudējot vienu pozīciju.