Sevastova pirms Vimbldonas čempionāta kāpj WTA rangā

Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirms Vimbldonas čempionāta veikušas kāpumus Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā.

Šonedēļ Ostapenko uzvarēja Īstbornas "WTA 500" sērijas turnīrā, kur Sevastova aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam. Ostapenko par deviņām vietām pakāpusies uz 34.pozīciju, bet Sevastovai ir piecu vietu kāpums un 56.ailīte rangā.

2021.gada sezonas rangā Ostapenko ieņem 25.vietu, bet Sevastova ir 36.pozīcijā.

Ostapenko pretiniece Vimbldonas pirmajā kārtā būs kanādiete Leila Fernandesa, kura zaudējusi trīs pozīcijas un ir 71., bet Sevastovai pretī stāsies 101.vietu saglabājusī Kazahstānas tenisiste Zarina Dijasa.

Pārējās Latvijas tenisistes savu sniegumu rangā nav uzlabojušas. Diāna Marcinkēviča zaudējusi četras vietas (307.), Daniela Vismane atkāpusies par 13 pozīcijām (376.), bet vienas vietas kritums ir Kamillai Bartonei (542.) un Sabīnei Rutlaukai (901.). Par piecām vietām rangā atkāpusies Margarita Ignatjeva (936.), par četrām Patrīcija Špaka (1067.), bet savas pozīcijas nemaina Elza Tomase (1138.) un Darja Semeņistaja (1163.).

Vadošajā desmitniekā notikusi viena izmaiņa pašās beigās. Līdere aizvien ir Austrālijas pārstāve Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Piekto vietu ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina, sestā ir amerikāniete Sofija Kenina, tālāk aiz viņas ierindojas Bjanka Andresku no Kanādas, amerikāniete Serēna Viljamsa, Iga Švjonteka no Polijas, bet desmitniekā atgriezusies čehiete Petra Kvitova.

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par divām pozīcijām (20.), un tāds pats kāpums ir arī Sevastovai (204.). Marcinkēviča zaudējusi trīs pozīcijas (326.), Bartone pakāpusies uzreiz par 183 vietām (724.), bet Vismanei ir divu vietu kritums (727.). Savu vietu saglabā Semeņistaja (816.), par pozīciju pakāpusies Ignatjeva (938.), Špakai divu vietu kritums (998.), bet Līgai Dekmeijerei - astoņu (1043.).