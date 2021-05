Sevastova pirms Romas turnīra sākuma atgriežas Latvijas pirmās raketes godā

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā veikusi septiņu vietu kāpumu un ieņem 47.pozīciju, kas viņai atkal ļāvis atgriezties valsts pirmās raketes godā.

Sevastova aizvada sezonas labāko nogriezni. Liepājniece iepriekšējās divās nedēļās notikušajā Madrides "WTA 1000" turnīrā pēc kvalifikācijas pārvarēšanas sasniedza astotdaļfinālu. Ieskaitot Billijas Džīnas Kingas kausa spēles, Sevastova bija sešu uzvaru sērijā, bet kopumā viņai šajā sezonā ir 14 uzvaras un deviņi zaudējumi. Labs sniegums Sevastovai rangā ļāvis pakāpties par septiņām pozīcijām - 47.vieta, vēsta LETA.

Tikmēr Ostapenko Madridē nepārvarēja vienspēļu turnīra otro kārtu, taču dubultspēlē sasniedza pusfinālu. Ostapenko pirmdien atjaunotajā rangā no iepriekš ieņemtās 50.vietas pakāpusies par pozīciju.

Abas tenisistes šonedēļ piedalīsies Romas "WTA 1000" sērijas turnīrā, kurā pērn nepārvarēja pirmo kārtu, tāpēc punkti nav jāaizstāv. Vienspēļu rangā viņas šķir vien 11 punkti.

Vietas rangā uzlabojušas arī vēl vairākas Latvijas tenisistes. Diāna Marcinkēviča pakāpusies par divām vietām (WTA 276.), Daniela Vismane par 14 (WTA 486.), bet Kamilla Bartone - par 53 (657). Bartonei šis ir jauns rekords. Tikmēr Sabīne Rutlauka atkāpusies par piecām vietām (895.), Margarita Ignatjeva zaudējusi trīs pozīcijas (959.), taču Elza Tomase (1121.) un Darja Semeņistaja (1153.) šonedēļ atrodas divas vietas zemāk.

Dažas izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Aizvien pirmās raketes godu ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, viņai sekoja japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, taču uz ceturto no septītās vietas pakāpusies Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Šī iemesla dēļ pa vietai zaudējušas piektajā pozīcijā esošā Sofija Kenina no ASV un divas sekotājas - Jeļina Svitoļina no Ukrainas un kanādiete Bjanka Andresku.

Astoto vietu ieņem titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, tālāk seko čehiete Karolīna Plīškova, bet viņas tautiete Petra Kvitova noslēdza vadošo desmitnieku. Kvitovai divu vietu kāpums, bet septiņas pozīcijas zaudējusi Nīderlandes pārstāve Kiki Bertensa, kura tagad ierindojas 17.vietā.

Arī dubultspēļu rangā Latvijas vadošās tenisistes spējušas uzlabot savas pozīcijas. Ostapenko pakāpusies par vietu (23.), Sevastova par divām (158.), bet Marcinkēviča pacēlusies piecas pozīcijas augstāk (323.). 27 vietas zaudējusi Vismane (810.), Semeņistaja atkāpusies par pozīciju (821.), taču par trim un 18 vietām augstāk atrodas attiecīgi Ignatjeva (915.) un Bartone (918.).