Sevastova piedzīvo nelielu kritumu WTA rangā

Latvijas vadošās tenisistes Aļona Ostapenko, Anastasija Sevastova un Diāna Marcinkēviča pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējušas savas pozīcijas, kamēr uz rekordaugsto 932.pozīciju pakāpusies Sabīne Rutlauka.

Ostapenko pagājušajā nedēļā Dubaijas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā piedzīvoja zaudējumu. Pirms tam viņa apstājās arī Dohas "WTA 500" turnīra otrajā kārtā. Sezonu viņa sāka Melburnā, kur "Gippsland Trophy WTA 500" turnīrā aizkļuva līdz trešajai kārtai un Austrālijas atklātajā čempionātā apstājās pirmajā kārtā. Šonedēļ viņa piedalīsies Sanktpēterburgas "WTA 500" turnīrā. Pirmdien atjaunotajā rangā tenisiste zaudējusi divas pozīcijas un ieņem 53.vietu, vēsta LETA.

Tikmēr Sevastovai šosezon Adelaidas "WTA 500" turnīrā izdevās sasniegt ceturtdaļfinālu, taču vēlāk Dubaijā viņa kapitulēja jau otrajā kārtā. Pirmdien atjaunotajā rangā liepājniece noslīdējusi pozīciju zemāk (56.). Arī Marcinkēvičai vietas kritums (280.), kamēr Daniela Vismane nemainīgi ieņem 499.vietu.

Kamilla Bartone zaudējusi trīs pozīcijas (732.), bet par 63 vietām pakāpusies Rutlauka, kura ieņem karjeras rekordaugsto 932.pozīciju. Trīs vietas zemāk noslīdējušas Margarita Ignatjeva (991.) un Elza Tomase (1109.), bet Darja Semeņistaja aizvien ir 1138.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura ir piektā. Līdz desmitajai pozīcijai vietas attiecīgi ieņem čehiete Karolīna Plīškova, Serēna Viljamsa no ASV, baltkrieviete Arina Sabaļenka, Bjanka Andresku no Kanādas, kā arī Petra Kvitova no Čehijas.

Aizvadītās nedēļas nogalē spāniete Garvinje Mugurusa Dubaijas turnīra finālā ar 7-6 (8:6), 6-3 uzvarēja čehieti Barboru Krejčikovu, kura otrajā kārtā apturēja Ostapenko. Tikmēr "WTA 250" raudzes turnīrā Meksikā Spānijas pārstāve Sara Sorrivesa - Tormo finālā ar 6-2, 7-5 uzvarēja kanādieti Eižēniju Bušāru.

Savukārt dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi divas vietas (23.), Sevastova atkāpusies par pozīciju (161.), bet Marcinkēviča pakāpusies par divām vietām augstāk (333.). Vismane saglabājusi 732.pozīciju, Semeņistaja noslīdējusi trīs vietas zemāk (828.), kamēr Ignatjeva (934.) un Bartone (984.) savas vietas saglabājušas.