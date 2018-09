Sevastova pēc veiksmīgā ASV atklātā čempionāta zaudē vienu pozīciju WTA rangā

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pēc sev veiksmīgā ASV atklātā čempionāta, kurā viņa sasniedza pusfinālu, jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, zaudējusi vienu pozīciju un tagad ir 19.vietā, kamēr valsts vadošā spēlētāja Aļona Ostapenko joprojām noslēdz labāko desmitnieku.

Jau ziņots, ka Sevastova sezonas noslēdzošajā - ceturtajā - "Grand Slam" turnīrā, pusfinālā zaudēja titulētajai amerikānietei Serēnai Viljamsai, bet Ostapenko apstājās trešajā kārtā. Sevastova pirmo reizi "Grand Slam" turnīrā iekļuva labāko četru spēlētāju skaitā, pirms tam divas reizes tiekot līdz ceturtdaļfinālam, vēsta LETA.

Ņujorkā Latvijas tenisiste nopelnīja 780 WTA ranga punktus, taču ar to bija par maz, lai nosargātu savu pozīciju, jo viņu apsteidza abas turnīra finālistes - S.Viljamsa un titulu izcīnījusī japāniete Naomi Osaka, kura no 19.pozīcijas pacēlās uz septīto vietu.

Sevastova labāko divdesmitniekā atgriezās pirms mēneša. Vēl jūlijā viņa triumfēja Bukarestes WTA "International" turnīrā, izcīnot savu trešo WTA turnīru uzvarētājas titulu karjerā.

Tikmēr Ostapenko joprojām ir desmitajā pozīcijā. Iepriekšējo reizi viņa ranga pirmajā desmitniekā bija maija beigās, tomēr pēc tam neaizstāvēja Francijas atklātā čempionāta uzvarētājas titulu un atkrita uz 12.vietu, pēcāk vairākas nedēļas pēc kārtas ieņemot arī 11.pozīciju.

Ostapenko starp pirmajām desmit tenisistēm iepriekš bija kopš pagājušā gada septembra.

Savukārt Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jaunākajā WTA rangā zaudējusi sešas pozīcijas un tagad ieņem 307.vietu, bet 17 gadus vecā Daniela Vismane pakāpusies par 25 vietām uz 572.pozīciju, kas ir jauns sportistes personīgais rekords.

Tikmēr Alise Čerņecka par piecām vietām pakāpusies uz 1012.pozīciju, bet Irina Ļapustina ir 1233.pozīcijā, zaudējot piecas vietas.

Pasaules ranga galvgalī palikusi rumāniete Simona Halepa, kura ASV atklātajā čempionātā negaidīti zaudēja pirmajā kārtā, bet viņai joprojām seko Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacka.

Uz trešo vietu pacēlusies vāciete Angelika Kerbere, kas iepriekš bija ceturtā, bet no sestās pozīcijas uz ceturto pacēlusies Karolīna Garsija no Francijas. Piektā joprojām ir čehiete Petra Kvitova, uz sesto vietu no septītās pakāpusies ukrainiete Jeļina Svitoļina, bet septītā tagad ir ASV atklātā čempionāta uzvarētāja Osaka, kura pacēlusies augstāk par 12 pozīcijām.

Astoto vietu saglabājusi čehiete Karolīna Plīškova, no trešās uz devīto pozīciju noslīdējusi amerikāniete Sloeina Stīvensa, kura nespēja nosargāt pērn izcīnīto ASV čempiones titulu, ceturtdaļfinālā zaudējot Sevastovai, kamēr desmitā ir Ostapenko.

Tikmēr Serēna Viljamsa no 26.vietas pakāpusies uz 16.pozīciju.

Šīs sezonas griezumā, sportistēm cīnoties par vietu WTA sezonas noslēguma turnīrā, Sevastova ar 2465 punktiem ir 15.vietā, kamēr Ostapenko ar 2270 punktiem ir trīs pozīcijas zemāk. Tikmēr līdere ar 6910 punktiem ir Halepa. WTA finālturnīrā iekļūs sezonas astoņas labākās tenisistes.

WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 40.pozīciju. Februārī viņa sasniedza 32.vietu, atkārtojot karjeras rekordu, jo duetā ar kanādieti Gabrielu Dabrovski triumfēja Dohas WTA "Premier" turnīrā.

Tikmēr Sevastova, kura ASV atklātajā čempionātā dubultspēlē sasniedza ceturtdaļfinālu, pakāpusies par 27 vietā augstāk un tagad ir 74.pozīcijā, kamēr Marcinkēviča ir 176.vietā, atkāpjoties par sešām pozīcijām. Vismane rangā ir 869.vietā, pakāpjoties par 191 pozīcijām augstāk, bet Ļapustina ir 1223.pozīcijā.