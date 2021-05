Sevastova pasaules rangā atkāpjas par vienu pozīciju

Abām labākajām Latvijas tenisistēm iepriekšējā nedēļā nespēlējot, Aļona Ostapenko pirmdien atjaunotajā WTA rangā piedzīvojusi triju vietu lejupslīdi, ierindojoties 44.vietā, bet Anastasija Sevastova atkāpusies par vienu pozīciju uz 47.vietu.

Diāna Marcinkēviča rangā atkāpusies par sešām vietām (WTA 283.), Daniela Vismane pakāpusies par vienu pozīciju (488.), bet Kamillai Bartonei vienas vietas kritums (648.) pēc jauna ranga rekorda iepriekšējā reizē. Sabīne Rutlauka zaudējusi trīs vietas (899.), Margarita Ignatjeva saglabājusi savu pozīciju (961.), tāpat arī Elza Tomase (1127.) un Darja Semeņistaja (1156.), vēsta LETA.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kanādiete Bjanka Andresku, amerikāniete Serēna Viljamsa, poliete Iga Švjonteka un čehiete Karolīna Plīškova.

Amerikāniete Korija Gofa pēc 6-1, 6-3 uzvaras pagājušās nedēļas Parmas "WTA 250" sērijas turnīra finālā pār Ķīnas tenisisti Cjanu Vanu pakāpusies par piecām vietām un ieņem 25.vietu rangā, kamēr ķīniete piedzīvojusi deviņu vietu kāpumu, apsteidzot arī abas Latvijas pirmās raketes, un ieņem 39.vietu.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 19.pozīciju, bet Sevastova - 204.vietu. Par četrām pozīcijām augstāk pakāpusies Marcinkēviča (321.), par divām - Vismane (808.) un Semeņistaja (818.), par trim - Bartone (911.) un Ignatjeva (918), bet 1028.vietu, kas ir vienu vietu augstāk nekā iepriekšējā nedēļā, ieņem Līga Dekmeijere.