Sevastova Maiami turnīrā bez spēles tiek astotdaļfinālā

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova sestdien Maiami "WTA 1000" turnīrā bez spēles tikusi astotdaļfinālā, jo viņas pretiniece rumāniete Simona Halepa izstājusies savainojuma dēļ, ziņo turnīra organizatori.

Pasaules ranga 57.vietas īpašniece Sevastova tika astotdaļfinālā, kamēr Halepa, kura atrodama trešajā pasaules ranga pozīcijā, ir guvusi labā pleca savainojumu, ziņo organizatori "Twitter" kontā, vēsta LETA.

"Sevastova iesoļo astotdaļfinālā. Smaga neveiksme Halepai, kura ieradās uz turnīru bez problēmām, bet sāka just sāpes treniņos pirms turnīra," vēstīts Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) "Twitter" kontā.

"Man ir ļoti žēl izstāties no Maiami sacensību vienspēļu un dubultspēļu turnīra, taču mans savainojums man šeit neļauj spēlēt, kā es to biju iecerējusi," organizatori citē sportisti.

"Esmu noskumusi, ka nevaru sacensības turpināt. Gribēju šeit rādīt savu labāko tenisu un aizvadīt daudzas cīņas, taču diemžēl es to nevaru. Cerams, nākamgad atgriezīšos šeit vesela un labākā formā," piebilst Halepa.

Par iekļūšanu sacensību astotdaļfinālā Sevastova nopelnīja 120 pasaules ranga punktus.

Sevastovai un Halepai ir deviņu savstarpēju spēļu priekšvēsture, un tajās divtik vairāk uzvarējusi Halepa, gūstot sešus panākumus. No 2009. līdz 2011.gadam Sevastovas "pirmās karjeras" laikā liepājniece uzvarēja trīs no četrām savstarpējām spēlēm. Savukārt no 2016. līdz 2018.gadam visās piecās cīņās uzvarējusi rumāniete. Vissāpīgākais zaudējums Latvijas tenisistei bija kapitulācija 2016.gada Bukarestes turnīra finālā - 0-6, 0-6.

Maiami Latvijas tenisiste pirmās kārtas mačā ar rezultātu 6-1, 3-6, 7-6 (7:3) pārspēja serbieti Olgu Daniloviču (WTA 160.), bet otrajā cīņā ar 1-6, 6-2, 6-3 uzvarēja talantīgo amerikānieti Koko Gofu (WTA 36.). Halepai pirmā kārta bija brīva, bet otrajā viņa ar 3-6, 6-4, 6-0 apspēlēja francūzieti Karolīni Garsiju (WTA 51.).

Sevastova savu iepriekšējo turnīru aizvadīja marta sākumā, kad apstājās Dubaijas "WTA 1000" raudzes sacensību otrajā kārtā. Bez Maiami turnīra divas uzvaras pēc kārtas Latvijas tenisiste izcīnīja arī sacensībās Adelaidā.

Halepai šis turnīrs bija pirmais pēc Austrālijas atklātā čempionāta, kurā viņa apstājās ceturtdaļfinālā. Pirms tam viņa tādu pašu fāzi sasniedza Melburnas "Gippsland Trophy" turnīrā. Marta sākumā rumāniete muguras savainojuma dēļ izstājās no Dubaijas turnīra.

Sevastovai kopš pērnā gada sākuma nav izdevies demonstrēt stabilu sniegumu WTA tūrē, kur viņa uzvarējusi tikai septiņās no pēdējām 20 spēlēm. Šajā sezonā viņai ir septiņas uzvaras un seši zaudējumi, bet pretiniecei - septiņas uzvaras un trīs zaudējumi.

Sevastova karjeras laikā izcīnījusi četras WTA trofejas, bet Halepas krājumā ir 22 tituli, no tiem divi izcīnīti "Grand Slam" turnīros. Pērn rumāniete uzvarēja trīs turnīros.

Astotdaļfinālā Sevastovai pretī stāsies pērnā gada "French Open" čempione Iga Švjonteka no Polijas (WTA 16.), kura turnīrā saņēmusi 15.numuru, vai horvātiete Ana Konjuha (WTA 338.).

Jau ziņots, ka trešo kārtu sestdien nepārvarēja Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kas piekāpās pasaules ranga pirmajai raketei austrālietei Ešlijai Bārtijai ar 3-6, 2-6.

Par trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 65 WTA ranga punktus.

Abas tenisistes savā starpā līdz šim bija tikušās trīs reizes, no kurām pēdējās divās uzvarējusi Bārtija. 2017.gadā Ostapenko apturēja Bārtiju Romas turnīra kvalifikācijā, bet sezonas nogalē zaudēja pretiniecei Uhaņas sacensību pusfinālā. Pirms diviem gadiem Sidnejas turnīra pirmajā kārtā atkal pārāka bija austrāliete.

Latvijas tenisiste pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-4, 6-7 (4:7), 6-1 uzvarēja ķīnieti Sjijui Vanu (WTA 135.), bet otrajā ar 6-2, 5-7, 6-3 apturēja beļģieti Kirstenu Flipkensu (WTA 94.). Tikmēr Bārtija no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar rezultātu 6-3, 4-6, 7-5 guva virsroku pār slovākieti Kristīnu Kučovu (WTA 149.).

Ostapenko kortā devās arī pagājušajā nedēļā, kad Sanktpēterburgas "WTA 500" raudzes turnīra apstājās otrajā kārtā. Latvijas tenisiste tikai otro reizi sezonā kādu turnīru iesākusi ar divām uzvarām, iepriekš to paveicot janvāri Melburnas "Gippsland Trophy" sacensību ievadā.

Bārtija sezonu sāka ar uzvaru Melburnas "Yarra Valley Classic" turnīrā, pēc tam aizkļuva līdz Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālam, bet pirms mēneša zaudēja Adelaidas sacensību pirmajā kārtā. Pirms mēneša viņa traumas dēļ atsauca dalību no Dubaijas turnīra. Pērn austrāliete, izturoties piesardzīgi pret Covid-19 pandēmiju, neatgriezās kortā pēc sezonas atsākšanās.

Ostapenko šosezon 13 spēlēs ir izcīnījusi septiņas uzvaras, bet Bārtija 14 mačos tikusi pie 11 panākumiem.

Šodien kortā aci pret aci tikās divas "French Open" eksčempiones. Ostapenko šajā turnīrā uzvarēja 2017.gadā, bet Bārtija - divus vēlāk. Abām tenisistēm tās ir līdz šim vienīgās "Grand Slam" trofejas, bet Bārtijai ir trīsreiz vairāk WTA titulu - deviņi pret trim.

Zīmīgi, ka vēl 2014.gadā Bārtija pameta profesionālo tenisu, lai pievērstos kriketam, tomēr 2016.gadā viņa atgriezās un veica strauju kāpumu pasaules rangā.

Astotdaļfinālā Bārtija tiksies ar kādu no bijušajām planētas pirmajām raketēm - vācieti Angeliki Kerberi (WTA 26.) vai baltkrievieti Viktoriju Azarenku (WTA 15.), kurām turnīrā ir attiecīgi 24. un 14.numurs.

Halepas izstāšanās no turnīra nozīmē, ka dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā jau iekļuvusi Ostapenko pārī ar Ukrainas tenisisti Ļudmilu Kičenoku.

Viņas piektdien pirmajā kārtā ar 3-6, 6-2, 10:6 pārspēja citu starptautisku duetu Kirstena Flipkensa (Beļģija)/Koko Vandeveja (ASV).

Otrajā kārtā Ostapenko un Kičenokai bija jātiekas ar Halepas un vācietes Andželikas Kerberes duetu, kas pirmajā kārtā ar 7-5, 7-5 pieveica turnīrā ar pirmo numuru izsētās Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētājas - Baltkrievijas tenisisti Arinu Sabaļenku un Elīzu Mertensu no Beļģijas.

Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko un Kičenoka nopelnījušas pa 215 pasaules dubultspēļu ranga punktiem.

Turnīrs Maiami uz cietā seguma norisināsies līdz 3.aprīlim. Sacensību kopējais balvu fonds mērāms 3,2 miljonu ASV dolāru apmērā.

Decembrī Sieviešu tenisa asociācija (WTA) līdz ar zīmola atjaunošanu veica arī izmaiņas tās rīkoto turnīru kategoriju nosaukumos. Izmaiņas veiktas sadarbībā ar Tenisa profesionāļu asociāciju (ATP), lai sporta veida augstākajā līmenī būtu līdzjutējiem saprotama sacensību struktūra.

Sākot ar 2021.gadu, WTA rīkotajos turnīros augstākais līmenis ir WTA 1000 (iepriekš - "Premier Mandatory" un "Premier 5"), tam seko WTA 500 ("Premier 700"), WTA 250 ("International") un WTA 125 (125 K) līmeņi. Turnīros iegūstamie punkti un naudas prēmijas palikuši tie paši, kas iepriekš.