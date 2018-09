Sevastova cieš zaudējumu savā pirmajā "Grand Slam" dubultspēļu ceturtdaļfinālā

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova trešdien cieta zaudējumu sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.

Sevastova duetā ar Krievijas sportisti Anastasiju Pavļučenkovu ar rezultātu 2-6, 3-6 piekāpās austrālietei Samantai Stosurai un ķīnietei Šuai Džanai, vēsta LETA.

Latvijas tenisiste par dubultspēļu turnīra ceturtdaļfināla sasniegšanu ir nopelnījusi 430 ranga punktus.

Latvijas un Krievijas duets savās pirmajās divās servēs kopā atspēlēja piecas breikbumbas, neļaujot pretiniecēm izvirzīties vadībā. Tiesa, turpinājumā nākamās divas serves tika zaudētas, kā rezultātā pretinieces uzvarēja četrus geimus pēc kārtas un pirmajā setā bija pārākas ar 6-2.

Arī otrajā setā Sevastova un Pavļučenkova zaudēja savas divas serves, piekāpdamās trešajā un devītajā geimā. Otrais breiks šajā setā atnesa Stosurai un Džanai uzvaru ar 6-3.

Sevastova dubultspēļu rangā ieņem 101.vietu, turklāt šomēnes viņa sasniedza pusfinālu prestižajā Sinsinati turnīrā. Viņas pāriniece Pavļučenkova atrodama 88.pozīcijā, bet pretinieces Stosura un Džana ieņem attiecīgi 388. un 61.vietu.

Stosura karjeras laikā izcīnījusi divus "Grand Slam" dubultspēļu titulus, 2005.gadā triumfējot ASV, bet gadu vēlāk - Francijā. Tāpat viņas kontā ir pieci "Grand Slam" dubultspēļu fināli un seši pusfināli. Karjeras laikā viņa izcīnījusi 24 WTA dubultspēļu titulus.

Jau ziņots, ka Sevastova/Pavļučenkova pirmajā kārtā ar 6-3, 7-5 uzvarēja ar piekto numuru izliktās Andreju Klepaču no Slovēnijas un Mariju Hosē Martinu-Sančesu no Spānijas. Savukārt otrajā kārtā Latvijas un Krievijas duets ar 4-6, 7-6 (7:1), 7-6 (7:4) uzvarēja Viktoriju Kužmovu un Magdalēnu Ribārikovu no Slovākijas, bet trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā viņas ar 6-4, 6-3 pārspēja ASV duetu Kristīnu Makheilu un Karolīnu Dolehaidi.

Šī paša turnīra dubultspēļu sacensībās piedalījās arī Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko, taču viņa zaudēja pirmajā kārtā.

Kā vēstīts, Sevastova sasniegusi vienspēļu turnīra pusfinālu, kurā tiksies ar titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu.

Par iekļūšanu vienspēļu turnīra pusfinālā viņa nopelnījusi 925 000 ASV dolāru, bet par dubultspēļu ceturtdaļfināla sasniegšanu viņai pienākas puse no 85 275 ASV dolāru prēmijas. Tādējādi liepājniece turnīrā Ņujorkā nopelnījusi jau 967 638 ASV dolāru (832 328 eiro).

ASV atklātais čempionāts ir sezonas noslēdzošais "Grand Slam" turnīrs, un tas beigsies šajā svētdienā.