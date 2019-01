Sevastova Brisbenas WTA turnīra ceturtdaļfināla piekāpjas planētas piektajai raketei Osakai

Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova trešdien Brisbenas WTA "Premier" sērijas turnīra ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 0-6, 4-6 piekāpās planētas piektajai raketei Naomi Osaku no Japānas.

2018.gada Latvijas labākā sportiste un planētas 11.rakete Sevastova šajā turnīrā bija izlikta ar astoto numuru, kamēr Osakai ticis otrais numurs, vēsta LETA.

Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Sevastova nopelnījusi 100 WTA ranga punktus, tādējādi neaizstāvot pērn par pusfināla sasniegšanu nopelnītos 185 punktus.

Sevastova maču iesāka ar breiku un pie tādas pašas iespējas tika arī trešajā geimā, tomēr pretiniece atspēlēja vienu breikbumbu un nosargāja savu servi. Nākamie pieci geimi bija bez breikiem, bet devītajā geimā liepājniece atkal atņēma pretiniecei servi un setā guva virsroku ar 6-3.

Pagalam neveiksmīgs Sevastovai bija otrais sets, kurā viņa uzvarēja tikai piecas izspēles un zaudēja visas trīs serves, 21 minūtes laikā atzīstot pretinieces pārākumu ar 0-6.

Trešajā setā Sevastova savu pirmo servi realizēja, tomēr otrajā "tīri" kapitulēja pretiniecei, kura ieguva viena geima pārsvaru. Astotajā geimā Sevastovai bija iespēja panākt izlīdzinājumu, taču viņa nerealizēja savu breikbumbu. Turpinājumā uzvarot servētājām, setā ar 6-4 pārāka bija Osaka, kura līdz ar to guva virsroku arī mačā.

Jau ziņots, ka Sevastova turnīra pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-3 pārspēja austrālieti Darju Gavrilovu, kura pasaules rangā atrodama 35.pozīcijā, bet otrajā kārtā ar rezultātu 6-2, 6-0 sagrāva iepriekš kvalifikāciju pārvarējušo britu tenisisti Herieti Dārtu, kura rangā atrodama 149.vietā.

Tikmēr Osakai pirmā kārtā bija brīva, bet otrajā viņa ar 6-3, 6-2 pārspēja Austrālijas tenisisti Destenī Ajavu, kura rangā ieņem 247.vietu.

Abām tenisistēm šī bija ceturtā savstarpējā spēle karjerā. Pirmo savstarpējo maču viņas aizvadīja 2017.gadā, kad Toronto WTA "Premier" turnīra otrajā kārtā Latvijas sportiste cieta zaudējumu ar rezultātu 3-6, 4-6. Savukārt pārējie divi mači bija pērn un tajos uzvarēja Sevastova - Dohas WTA "Premier" turnīra otrajā kārtā liepājniece bija pārāka ar 6-4 6-1, bet Pekinas WTA "Premier" turnīra pusfinālā Latvijas tenisiste guva virsroku ar 6-4, 6-4.

Sevastova pērn izcīnīja uzvaru Bukarestes WTA "International", iegūstot savu karjeras trešo WTA titulu. Tāpat viņa sasniedza finālus Pekinas un Maljorkas turnīros, kuros gan cieta zaudējumus, kā arī pirmo reizi iekļuva "Grand Slam" turnīra pusfinālā, labāko četrinieku sasniedzot ASV atklātajā čempionātā. Veiksmīgā sezona viņai ļāva rangā pakāpties uz rekordaugsto 11.pozīciju.

Tikmēr Osaka karjeras laikā izcīnījusi divus WTA titulus, bet pērn viņas karjerā zīmīgs pieturas punkts bija uzvara ASV atklātajā čempionātā, kur japāniete skandalozā fināla mačā apspēlēja slaveno mājinieci Serēnu Viljamsu. Viņa kļuva par pirmo japānieti, kas triumfējusi "Grand Slam" turnīrā.

Sevastova 2018.gadā izcīnīja 43 uzvaras un cieta 21 zaudējumu.

Liepājniece pērn Brisbenā, šajā turnīrā spēlējot pirmo reizi, sasniedza pusfinālu, līdz ar to viņai būs jāaizstāv 185 WTA ranga punkti. Tikmēr Osaka Brisbenā spēlēja arī 2016.gadā, kad nepārvarēja kvalifikāciju.

Turnīrs Brisbenā notiek uz cietā seguma, un ar pirmo numuru tajā izlikta ukrainiete Jeļina Svitoļina, kura pasaules rangā atrodama ceturtajā vietā.

Pirmdien Sevastova pārī tieši ar Svitoļinu piedzīvoja zaudējumu dubultspēļu pirmajā kārtā.