Sevastova arī sezonas otrajā turnīrā nepārvar pirmo kārtu

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova svētdien Austrālijā notiekošajā Adelaidas "Premier" raudzes turnīrā nepārvarēja pirmo kārtu, šo sezonu iesākot ar divām neveiksmēm vienspēļu sacensībās.

Sevastova (WTA 32.) pirmajā kārtā ar 6-4, 1-6, 3-6 piekāpās Donnai Vekičai no Horvātijas (WTA 20.), vēsta LETA.

Liepājniecei jau otrajā geimā izdevās lauzt pretinieces servi, panākot 2:0, bet viņa trīs izspēles vēlāk, arī ieguva savu pirmo "breiku". Sestajā un septītajā geimā abas tenisistes atņēma pretinieces servi, bet Sevastova vēlāk pie savas pirmās iespējas realizēja setbumbu, pirmajā setā svinot uzvaru ar 6:4.

Turpinājums gan vairs tik veiksmīgs nepadevās, jo otrajā setā Sevastova pazaudēja savu pirmo, otro un ceturto servi, kā rezultātā Vekiča guva drošu uzvaru. Horvātijas sportiste otrajā setā ātri vien panāca 4:0, bet Sevastova tikai piektajā geimā ar trim mēģinājumiem nosargāja savu servi, izcīnot vienu punktu.

Noslēdzošajā setā Latvijas tenisiste piektajā geimā ieguva pārsvaru (3:2), lauzdama Vekičas servi, bet nākamajā izspēlē viņa atbildēja ar to pašu, vēlreiz Sevastovu "nobreikojot" astotajā geimā. Vekičai turpinājumā bija jāservē, drīz vien iegūstot mačbumbu, kas ar otro piegājienu tika izmantota, svinot savu pirmo uzvaru sešos mačos pret Sevastovu.

Latvijas tenisiste par dalību pirmajā kārtā nopelnīja vienu WTA ranga punktu.

Sevastovai sezonas sākumā nav padevies tas labākais sniegums, kā rezultātā viņa pirmdien atjaunotajā rangā viņa ir redzama jau ceturtajā desmitā. Latvijas sportiste šajā turnīrā dubultspēlēs nepiedalīsies.

Sevastova sezonu iesāka kā ranga 27.numurs, bet savā 2020.gada pirmajā turnīrā, kas tika aizvadīts Brisbenā, viņa jau pirmajā kārtā piedzīvoja zaudējumu pret spēcīgo amerikānieti Sofiju Keninu. Tā rezultātā Latvijas sportistei neizdevās nosargāt pērn par ceturtdaļfinālu nopelnītos 100 WTA ranga punktus.

Liepājniece Adelaidas turnīrā šogad piedalījās pirmo reizi, tāpēc punkti viņai nebija jāaizstāv. Sevastova aizvadītajā sezonā savu vienīgo titulu ieguva Latvijā notikušajā Jūrmalas "International" turnīrā, gadu noslēdzot ar 29 uzvarām 51 duelī.

Tāpat pirmā dalības reize šajā turnīrā ir arī WTA 20.numuram Vekičai, kura šosezon kortos vēl nebija izgājusi. Aizvadītajā sezonā Vekiča aizvadīja 59 spēles, 35 reizes svinot uzvaru. Spēlētājai pagājušajā gadā neizdevās izcīnīt kādu no WTA tūres trofejām.

Abas sportistes savā starpā tikušās piecas reizes, visās uzvaru izcīnot Sevastovai. Pēdējais duelis starp abām tenisistēm bija 2018.gada oktobrī Pekinā, kur Latvijas sportiste bija pārāka ar 6-3, 6-2. Visas piecas reizes tenisistes tikušās uz cietā seguma.

Adelaidas turnīrā no pirmā desmitnieka startē piecas sportistes - pasaules vadošā tenisiste Ešlija Bārtija no Austrālijas, jau pieminētā Bertensa, Petra Kvitova no Čehijas (WTA 7.), rumāniete Simona Halepa (WTA 3.) un Belinda Benčiča no Šveices (WTA 8.).

Turnīrs Adelaidā norisināsies no 13. līdz 18.janvārim.

Šis un arī Hobartas "International" raudzes turnīrs ir pēdējie pirms sezonas pirmā "Grand Slam", kurā bez Sevastovas plāno piedalīties arī Aļona Ostapenko (WTA 45.), kura pagājušajā nedēļa personīgu iemeslu dēļ atteicās no dalības Oklendas "International" sacensībās.