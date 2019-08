Sevastova apstājas ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova piektdien ASV atklātā čempionāta trešās kārtas mačā ar 4-6, 3-6 zaudēja Horvātijas tenisistei Petrai Martičai.

Sevastova WTA rangā ieņem 11.vietu, bet turnīrā bija izlikta ar 12.numuru, kamēr Martiča reitingā ir 22.pozīcijā un ar šādu pašu numuru startē "US Open", vēsta LETA.

Par iekļūšanu trešajā kārtā Sevastova nopelnījusi 130 WTA ranga punktus, taču šogad viņai bija jāaizstāv pērn par pusfinālu nopelnītie 780 punkti. Neaizstāvot punktus, viņu gaida kritums rangā.

Liepājniece maču sāka ar pārliecinošu uzvaru pie savas serves un breiku. Tiesa, Latvijas pirmā rakete zaudēja savu otro servi, bet seta turpinājumā abas tenisistes neizmantoja pa vienai breika iespējai. Seta galotnē, devītajā geimā Martiča tomēr nobreikoja Sevastovu, kā rezultātā sets tika zaudēts ar 4-6.

Otro setu Sevastova iesāka ar zaudētu servi un turpinājumā nonāca iedzinējos ar 0-2, tādējādi piecos geimos pēc kārtas ciezdama neveiksmi. Septītajā geimā viņa atspēlēja vienu breikbumbu, tomēr savu nākamo servi zaudēja, setā piekāpdamās ar 3-6.

Abas sportistes iepriekš bija tikušās divas reizes, uzvaras dalot uz pusēm.

Tenisistes savstarpējos mačus aizvadīja 2017. un 2018.gadā, abas reizes spēkojoties uz māla seguma. Pirmajā tikšanās reizē Francijas atklātajā čempionātā ar rezultātu 6-1, 6-1 drošu uzvaru izcīnīja Martiča, bet pērn Bukarestes "International" turnīrā ar rezultātu 7-6 (7:4), 6-2 pārāka bija Sevastova.

Iepriekš turnīrā Sevastova pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 uzvarēja kanādieti Eižēniju Bušāru, kura rangā ir 119.pozīcijā, bet ceturtdien ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3 guva panākumu pret talantīgo polieti Igu Švjonteku, kura WTA rangā ieņem 49.pozīciju. Tikmēr Martiča pirmajā kārtā ar rezultātu 6-4, 4-6, 6-1 pārspēja slovēnieti Tamāru Zidanšeku (WTA 66.), bet sacensību turpinājumā ar 6-2, 6-4 uzveica Anu Bogdanu no Rumānijas (WTA 152.).

Sevastova "US Open" turnīrā piedalījās jau devīto reizi, bet vislabāk veicies pērn, kad pirmo reizi sasniegts pusfināls, kurā nācās kapitulēt Serēnai Viljamsai no ASV. Sevastovai šajā turnīrā bija jāaizstāv 780 punkti.

Tikmēr šī gada Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā spēlējusī Martiča "US Open" piedalās jau desmito reizi, bet pēdējos piecos gados viņa nebija tikusi tālāk par pamatturnīra pirmo kārtu.

Latvijas tenisiste šajā sezonā uzvarējusi 28 no 46 cīņām, bet Martiča aizvadījusi 39 spēles, izcīnot 27 panākumus.

Ap plkst.22.30 pēc Latvijas laika pirmās kārtas mačs dubultspēlēs paredzēts Aļonai Ostapenko, kura spēlē pārī uz ukrainieti Ludmilu Kičenoku. Latvijas/Ukrainas duets pirmajā spēlē spēkosies ar Kičenokas tautieti Katerīnu Kozlovu un talantīgo krievieti Anastasiju Potapovu.

Aptuveni ap pusnakti pēc Latvijas laika savu dienas otro spēli aizvadīs arī Sevastova, kurai paredzēta dalība dubultspēļu turnīrā. Tajā viņa spēlē kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas. Abām tenisistēm pirmajā kārtā būs jāspēlē ar Sjinjunu Hanu no Ķīnas un Moniku Adamčaku no Austrālijas.

Vienspēlēs arī Ostapenko sasniegusi trešo kārtu.

Jau ziņots, ka kvalifikācijas pirmajās kārtās zaudējumus cieta Diāna Marcinkēviča un Ernests Gulbis.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies līdz nākamajai svētdienai.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.