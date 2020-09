Sevasova WTA rangā atkāpjas uz 46. pozīciju

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien atjaunotajā WTA rangā saglabājusi 43.vietu, taču Anastasija Sevastova zaudējusi vienu pozīciju un atrodas trīs vietas zemāk.

Latvijas pirmā rakete Ostapenko pirmdien atjaunotajā rangā saglabājusi 41.vietu un pirmdien tenisa sezonu atsāks ar turnīru Romā. Gadu viņa sāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur apstājās otrajā kārtā, bet pēc tam zaudēja Sanktpēterburgas turnīra pirmajā mačā un aizkļuva līdz trešajai kārtai Dohas sacensībās. Viņa WTA tūrē sešās spēlēs svinējusi trīs uzvaras, vēsta LETA.

Tenisiste bija plānojusi piedalīties Ņujorkā notikušajā "US Open" turnīrā, tomēr īsi pirms tā sākuma savu dalību atsauca.

Tikmēr Sevastova šobrīd aizņem ranga 46.vietu. Liepājniece iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Tenisiste šosezon uzvarējusi tikai divās no 11 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-8.

Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča rangā pakāpusies par astoņām vietām - 255., bet Daniela Vismane par piecām (494.). Sešas vietas rangā zaudējusi Kamilla Bartone (WTA 931.), kamēr Margarita Ignatjeva sasniegusi karjeras labāko rezultātu - 946.pozīcija, spējot pakāpties par desmit vietām. Elza Tomase un Darja Semeņistaja zaudējušas astoņas pozīcijas un attiecīgi ierindojas 1065. un 1300.vietā.

Pirmajā desmitniekā korekcijas ieviesusi jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kura pakāpusies no devītās un trešo pozīciju. Pirmās divas vietas rangā aizvien aizņem austrāliete Ešlija Bārtija un rumāniete Simona Halepa, bet aiz Osakas atrodama čehiete Karolīna Plīškova, kura atkāpusies par vietu. Tāpat pozīciju zemāk noslīdējušas amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kanādiete Bjanka Andresku, Kiki Bertensa no Nīderlandes un devītajā pozīcijā esošā Serēna Viljamsa no ASV. Ranga desmitajā pozīcijā aizvien atrodas šveiciete Belinda Benčiča.

Savukārt "US Open" fināliste Viktorija Azarenka pakāpusies par 13 vietām un rangā atrodama 14.pozīcijā.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi augsto 19.vietu, bet Sevastova (162.) un Marcinkēviča (317.) zaudējušas četras pozīcijas. Trīs vietas augstāk pakāpusies Vismane (792.), Ignatjeva zaudējusi piecas pozīcijas (902.), bet pieredzējusī Līga Dekmeijere atkāpusies par septiņām vietām (981.). Deviņas pozīcijas zaudējušas Semeņistaja un Bartone - attiecīgi 1143. un 1160.vieta.