Sestdien Liepājā norisināsies ziemas lielākais tautas sporta pasākums

Jau šo sestdien, 26. janvārī, Liepājā, aktīvās atpūtas parkā “Beberliņi” pulcēsies ziemas peldētāji un viņu atbalstītāji no visas Latvijas, kā arī Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas, lai piedalītos Latvijas XV atklātajā ziemas peldēšanas čempionātā.

Čempionāts norisināsies sešās distancēs (no 25 līdz 450 metriem). Līdz reģistrācijas beigām internetā, kas bija 21. janvārī, čempionātam pieteicies 181 dalībnieks. Reģistrēties čempionātam klātienē, kā arī izņemt dalībnieku kartes un veikt apmaksu varēs arī pirmsreģistrācijā, 25. janvārī, no pulksten 17.00 līdz 20.00 viesnīcā “Līva”, Lielajā ielā 11. Savukārt sacensību dienā, 26. janvārī, no pulksten 10.00 līdz 11.00 reģistrācija tiks veikta klātienē, Liepājas ziemas peldvietā, aktīvās atpūtas parkā “Beberliņi”, informē klubs "Veloronis".

Reģistrējoties sacensībām klātienē, dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpildītu sacensību dalības pieteikuma anketu, kā arī jāveic dalības maksa skaidrā naudā. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Vērot sacensības klātienē aicināts ikviens interesents, jo organizatori šo pasākumu veidojuši ne tikai kā kvalitatīvas sacensības ziemas peldētājiem, bet arī kā relaksējošu atpūtu brīvā dabā sacensību apmeklētājiem. Laika prognoze sola īstu ziemu, tādēļ gleznainajā meža ielokā varēs izbaudīt gan skaistas pastaigas, gan slidošanu vai slēpošanu. Bērniem pasākuma laikā būs iespēja izvizināties ar ponijiem un piedalīties dažādās atrakcijās. Savukārt, lai sasildītos, apmeklētājiem būs iespēja iegādāties karstos dzērienus, gardu zupu, svaigi ceptas zivis u.c.

No plkst. 10:00 sāksies dalībnieku reģistrācija, savukārt plkst. 12:00 visi gaidīti uz pasākuma atklāšanu. No plkst. 12:30 līdz 16:40 norisināsies peldējumi, bet plkst. 17:00 paredzēta uzvarētāju apbalvošana.

Arī šogad visu maksas distanču dalībnieki varēs laimēt galveno balvu – sacensību atbalstītāja TALLINK ceļojuma dāvanu karti – Jūras ceļojumu maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga vienai līdz četrām personām ar aizraujošu atpūtas un izklaides programmu uz kuģa. Turklāt, turpinot tradīciju, vienam no sacensību dalībniekiem būs iespēja laimēt arī velosipēdu.

Ziemas peldēšanas čempionātu organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldēšanas klubs “VeloRonis” sadarbībā ar Sporta pārvaldi un Vides veselības un sabiedrības līdzdalības daļu.

Vairāk informācijas par pasākumu pieejama mājaslapā veloronis.lv.