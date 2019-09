Sestdien izaicinājumu alkstošie startēs Drosmes skrējienā

Jau rīt, 14. septembrī, aktīvās atpūtas vietā “Beberliņi” otro reizi Liepājā norisināsies piedzīvojumu un izturības pasākums – “Drosmes skrējiens”, kurā gaidāma cīņa par Drosmes skrējiena 2019. gada sezonas kopvērtējuma uzvarētājiem.

Dalībnieki sacensībām vēl var pieteikties sestdien no pulksten 10.00 reģistrācijā atpūtas vietā “Beberliņi”. Sacensības norisināsies sieviešu, vīriešu un komandu klasēs. Komandas var būt vīriešu, sieviešu, kā arī jauktos sastāvos. Komanda ir 4-6 cilvēku grupa. Neatkarīgi no pārstāvētās klases, distanci komanda veic kopā un pilnā sastāvā. Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts pēdējā biedra finiša laiks. Ņemt dalību sacensībās no 14 gadu vecuma var tikai ar vecāku vai aizbildņa rakstisku atļauju, bet vēl jaunāki var doties trasē tikai vecāku vai aizbildņu pavadībā, informē “Drosmes aģentūras” komunikācijas speciāliste Inga Andersone.Drosmes skrējiens Liepājā būs atraktīvas piedzīvojumu sacensības brīvā dabā ar šķēršļu trasi, kas vīsies cauri Beberliņu atpūtas vietai un tās piegulošajai teritorijai. Šogad dalībniekiem kā jaunums būs pieejama arī 14 kilometru garā trase jeb divi 7 kilometru trases apļi. Drosmes skrējiena organizatori norāda, ka garākās distances skrējiena trase prasa lielu izturību, bet sacensība ir visinteresantākā, jo dalībnieki pirmajā aplī var iepazīt trasi un šķēršļus, bet otru apli izskriet ar maksimālu ātrumu."Pārvietošanās notiks pa dažāda veida segumiem: smiltīm, ūdeni, dubļiem, purvu, mežu, betonu. Ir jābūt gataviem samērcēties," brīdina organizatori. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, dalībniekiem kā obligāts ekipējums ir apavi, jo trasē var būt ķieģeļu lauskas, zari, utt. Tāpat tiek rekomendēts uzvilkt garās bikses, kreklu ar garām piedurknēm un cimdus. Organizatori norāda: "Sacensībās startējiet ar apaviem un apģērbu, ko nebūtu žēl sabojāt, kā arī nodrošiniet sev maiņas drēbes."Sacensību distancē būs izvietots vismaz viens atsvaidzināšanās punkts, kurā būs pieejams Ķekavas avota ūdens.

Jāatzīmē, ka ar vērtīgām sacensību atbalstītāju balvām tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās, kā arī trīs ātrākās komandas.Ikviens finišējušais sacensību dalībnieks saņems Drosmes skrējiena t-kreklu, SPLAT zobupastu, Ķekavas avots ūdens pudeli, pusdienas un unikāla dizaina medaļu. Savukārt Drosmes skrējiena atbalstītāji ātrākajiem dalībniekiem sarūpējuši vēl vairākas vērtīgas balvas. Laureāti saņems ceļotājiem ļoti noderīgas dāvanas no tūrisma preču zīmola “NGT Latvia”. Itāļu makaronu izstrādājumu ražotāja “Pasta Zara” oficiālais izplatītājs Latvijā SIA "Top Baltic" dāvinās savu produkciju. Zīmols “LYL” (love your life) laureātiem pasniegs augstvērtīgu un ekoloģiski tīru krila eļļu no Antarktiskajiem kriliem. Ātrākajiem sportistiem uzlabot lokanību, līdzsvaru un spēku, veicot vienkāršus vingrinājumus, palīdzēs Blackroll ruļļi. Dāvanu grozu ar pasaulē atzītāko darba apģērbu, cimdu, apavu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem pasniegs SIA "GRIF". Zīmols “Grauda spēks” parūpēsies par pilnvērtīgu uztura produkciju. Amrita zīmols dāvās ūdeni ar augstu pH līmeni, bagātinātu ar cinku un magniju. Zīmols Gold Collagen dāvās laureātiem pretnovecošanas dzeramo kolagēnu. Pasaulē atpazīstamais zīmols FISKARS parūpēsies, lai katram godalgotajam dalībniekam tiek pa kvalitatīvam darbarīkam. Veselīga un sabalansēta ēdiena piegādes dāvanu karti nodrošinās SIA “Ifood”. Pēc apbalvošanas ceremonijas laureāti varēs bezmaksas nodoties atpūtai un relaksēties LOC baseins&SPA.Drosmes skrējienu Liepājā organizē biedrība “Drosmes aģentūra” ar Liepājas pilsētas atbalstu.Vairāk informācijas par skrējienu pieejams mājaslapā drosmesskrejiens.lv

"Drosmes skrējiena" norise 14. septembrī atpūtas vietā “Beberliņi”No plkst. 10:00 sāksies dalībnieku reģistrācija un iesildīšanās. Reģistrācijā dalībniekiem jāierodas ne vēlāk kā vienu stundu pirms izvēlētā starta laika. Sacensību ietvaros paredzēti 3 dalīti starti ar laika intervālu 15 min. Starts tiek dots vienlaicīgi līdz 100 cilvēku lielai grupai.

1. Starts 12:00

2. Starts 12:15

3. Starts 12:30

Pulksten 15:00 uzvarētāju apbalvošana.

Organizatori var mainīt apbalvošanas laiku, vadoties pēc apstākļiem.