Sesks tehnisku iemeslu dēļ savā debijas WRC pasaules čempionāta posmā rallijā RC4 klasē uz augstu vietu nepretendēs

Latvijas rallija braucēju Mārtiņa Seska un Renāra Franča ekipāža, kura pārstāv "LMT Autosporta Akadēmija" komandu, piektdien piedzīvoja tehniskas problēmas savā debijas pasaules autorallija čempionāta (WRC) posmā Vācijā, taču komanda turpinās braukt sestdien.

Sesks/Francis, startējot RC4 klasē, pēc trim ātrumposmiem savā kategorijā bija dalītā otrajā vietā, tomēr pirms ceturtā "dopa" ekipāžu piemeklēja tehniskas problēmas, kuru dēļ sākotnēji tika ziņots, ka sacensības viņiem noslēgušās, vēsta LETA.

Tomēr vēlāk piektdien braucēji paziņoja, ka mehāniķi degvielas padevas problēmu ir atrisinājuši, tāpēc viņi sestdien turpinās sacīksti, gan nepretendējot uz augstu vietu savas klases kopvērtējumā.

Dienas pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža savā klasē bija trešā, līderim zaudējot 3,2 sekundes, bet dienas otrajā etapā viņi bija otrie, no līdera Žana Batista Frančeski atpaliekot 21 sekundi.

Jau tad latviešu mašīnai radās problēmas ar bremzēm, bet pirms nākamā ātrumposma viņi bija spiesti izstāties no cīņas par augstu vietu savā klasē.

Tikmēr kopvērtējumā līderis pēc piektdienas "dopiem" ir igaunis Ots Tenaks no "Toyota" komandas, kurš pēc septiņiem ātrumposmiem par 12,3 sekundēm apsteidz titulēto francūzi Sebastjanu Ožjē no "M-Sport Ford" komandas, kamēr vēl par 15,1 sekundi atpaliek beļģis Tjerī Nevils no "Hyundai" komandas.

Tikmēr Seska ekipāža kopējā vērtējumā ir 55.vietā, līderim zaudējot 40 minūtes.

RC4 kategorija ir trešais prestižākais līmenis pasaules čempionātā, kurā Vācijas rallijā pieteikušās 15 ekipāžas no desmit dažādām valstīm.

Sesks/Francis, kuri startē ar "Opel Adam R2" automašīnu, jau nākamajā nedēļā startēs Eiropas čempionāta (ERČ) posmā Čehijā.

Jau ziņots, ka Sesks ir noslēdzis sadarbības līgumu ar "Opel Motorsport" vienību un šī gada ERČ junioru ieskaitē brauc ar rūpnīcas komandas atbalstu.

Šī ir pirmā reize Latvijas autosporta vēsturē, kad kāds sportists kļuvis par pilntiesīgu autorūpnīcas atbalstītu rallija pilotu, turklāt "Opel" komanda Eiropas čempionāta junioru ieskaitē triumfējusi jau trīs gadus pēc kārtas.

Sesks un Francis šosezon startē Eiropas rallija čempionātā "Junior U27" ieskaitē, kur Latvijas duets pēc trīs posmiem atrodas pirmajā vietā.

Vācijas WRC posms risināsies līdz svētdienai.

Šosezon WRC kalendārā ir 13 posmi, sezonai noslēdzoties novembra vidū ar etapu Austrālijā.