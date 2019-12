Rucavnieks Ate ar septiņiem punktiem un uzvaru uzsāk FIBA Eiropas kausa otro posmu

Latvijas basketbolists Artis Ate trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma pirmajā spēlē izcēlās ar septiņiem punktiem, palīdzot savai komandai Klužas-Napokas "U-Banca Transilvania" izcīnīt uzvaru.

"U-Banca Transilvania" mājās ar 81:76 (17:23, 28:13, 20:17, 16:23) pārspēja vēl vienu Rumānijas komandu Oradeas CSM CSU, vēsta LETA.

Ate šajā spēlē laukumā pavadīja 25 minūtes un 39 sekundes, kuru laikā iemeta septiņus punktus. Viņš grozā raidīja vienu no trim divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem, kā arī abas reizes bija precīzs no soda līnijas. Tāpat viņa rēķinā divas atlēkušās bumbas, tikpat rezultatīvas piespēles, divas personīgās piezīmes, viena kļūda un seši efektivitātes koeficienta punkti. Basketbolists maču noslēdza ar neitrālu +/- rādītāju.

Uzvarētāju labā Patriks Ričards guva 18 punktus, bet vēl 14 iekrāja trīs spēlētāji. Pretiniekiem ar 21 punktu rezultatīvākais bija Artūrs Valeika.

Ates komanda iepriekš turnīra pirmajā kārtā ar pieciem panākumiem uzvarēja G grupā. Tāpat Rumānijas klubs pirms tam pārvarēja šī turnīra kvalifikāciju.

J apakšgrupā bez augstāk minētajām komandām spēlēs arī Minskas "Cmoki", kuras treneru korpusā ir Latvijas speciālists Edmunds Valeiko, un Nescionas "Ironi" no Izraēlas.

FIBA Eiropas kausa otrajā kārtā iekļuva 16 spēcīgākās pirmā posma komandas, kuras sadalītas četrās apakšgrupās. Turnīra ceturtdaļfinālu sasniegs katras apakšgrupas divas spēcīgākās komandas, starp kurām ir arī "Ventspils", kas cīnīsies K apakšgrupā.