RFS uzvar asumiem bagātā derbijā un kļūst par "Liepājas" pretinieci Latvijas kausa fināl

RFS komanda svētdien uzvarēja galvaspilsētas derbijā un iekļuva "Atbildīgas spēles" Latvijas kausa futbolā finālā, kur tiksies ar "Liepāju".

RFS mājās ar rezultātu 3:1 pārspēja savu principiālo pretinieci "Riga" komandu. Pirmais puslaiks noslēdzās neizšķirti 1:1 (0:0), bet papildlaikā laukuma saimnieki guva vēl divus vārtus, vēsta LETA.

Pirmajā puslaikā neviena no komandām neizmantoja iespēju izvirzīties vadībā, bet spēles otrajā daļā, 63.minūtē, to iespēja viesi. Pēc stūra sitiena RFS vārtsargs Jevgeņijs Nerugals un aizsargi soda laukumā neaizsniedzās līdz bumbai, kas nonāca pie Kamilo Saisa. Kolumbietim tik vien kā atlika no pāris metriem to ieraidīt vārtos un to viņš arī izdarīja - 1:0.

Spēles 74.minūtē, kad savainojuma dēļ "Riga" uz mirkli bija palikusi mazākumā, RFS izlīdzināja rezultātu. Pēc centrējuma Antons Kurakins nespēja izraidīt bumbu no soda laukuma, kur to uztvēra Tomašs Šimkovičs, RFS pussargam ar spēcīgu sitienu panākot 1:1.

Tuvojoties pamatlaika beigām, emocijas sita augstu vilni ne tikai laukumā, bet arī uz abu komandu rezervistu soliņiem. Pēc vienas no epizodēm pa dzeltenajai kartītei savu acu priekšā ieraudzīja abu komandu personāla pārstāvji.

Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 1:1, līdz ar to cīņa turpinājās ar 30 minūšu papildlaiku. Tajā pēc nospēlētām 19 minūtē Andrejs Iličs panāca 2:1 RFS labā, ar galvu vārtos pāradresējot Darko Micevska soda laukumā centrēto bumbu. Epizode izraisīja pamatīgus protestus no "Riga" puses, jo, viņuprāt, bumba pirms tam bija pilnībā atstājusi laukumu.

Par strīdiem ar tiesnešiem otro dzelteno kartīti saņēma Nedeļko Piščevičs, tāpat no spēles tika izraidīts vien no "Riga" treneriem. Viesi metās atspēlēties un vienā no pretuzbrukumiem Kevins Frīzenbihlers soda laukumā apspēlēja vairākus pretiniekus un trieca bumbu tīklā - 3:1.

"Riga" dueli noslēdza ar deviņiem spēlētājiem, jo Saiss divas minūtes pirms papildlaika beigām tika pie savas otrā dzeltenās kartītes mačā.

Otrajā pusfinālā pērnā gada kausa ieguvēji liepājnieki savā laukumā ar rezultātu 2:0 (0:0) pārspēja "Valmieru".

Pirmos vārtus vēju pilsētas futbolisti guva mača 57.minūtē, kad pēc stūra sitienu ar kāju bumbu tīklā pārvirzīja aizsargs Marko Šimičs. Pēc 11 minūtēm pretuzbrukumā Mārtiņš Ķigurs savilka uz sevi vairākus pretiniekus un raidīja bumbu vārtu stūrī - 2:0.

"Liepāja" Latvijas kausa finālā spēlēs otro reizi pēc kārtas un pirmo galvenā trenera Nebojša Vigņeviča vadībā.

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie prestižās trofejas tikušas 38 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 12 dažādas vienības.

Iepriekšējā sezonā kausa izcīņā triumfēja "Liepāja", kas finālā pārspēja "Ventspili".

Šī gada sacensību fināls 24.oktobrī notiks Jāņa Daliņa vārdā nosauktajā stadionā Valmierā.