RFS nosauc "Liepājas" futbola kluba pausto viedokli par "nepatiesu informāciju un meliem"

"Liepājas" futbola kluba paustais viedoklis ir "nepatiesa informācija un meli", par liepājnieku notikumu interpretēšanu "Optibet" Latvijas virslīgas 17.oktobrī pārtrauktajā spēlē Liepājā savā "Facebook" kontā internetā ceturtdien saka RFS kluba pārstāvji.

Jau ziņots, ka 17.oktobrī Liepājā "Daugavas" stadionā notikusī "Optibet" Latvijas virslīgas 22.kārtas spēle starp "Liepājas" un RFS komandām tika pārtraukta 66.minūtē atkārtota elektrības padeves traucējuma dēļ, kas ietekmēja spēles apgaismojumu dienas tumšajā laikā. Rezultāts tobrīd bija 1:0 mājinieku labā, vēsta LETA.

Pirmajā gadījumā, kad gaisma pazuda pie RFS komandas vārtiem 55.minūtē, komandas sagaidīja elektrības padeves atjaunošanu, otrajā tika lemts maču pārcelt.

Spēles delegāts Sergejs Braga, kā arī divi LFF Sacensību nodaļas darbinieki Artūrs Saļņikovs un Jurijs Andrejevs ieteica spēli turpināt 18.oktobra rītā, taču RFS šādam solim nepiekrita, jo Rīgas klubam, tāpat kā liepājniekiem, nākošajā trešdienā bija jāaizvada svarīga Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēle.

"Neskatoties uz to, ka daļa apgaismojuma pazuda tieši pie RFS komandas vārtiem, kas sarežģīja situāciju arī RFS vārtsargam Daņilo Kučeram, RFS nāca pretī un piekrita spēli turpināt pat šādos mūsu klubam nelabvēlīgos apstākļos, jo uzskata, ka labākie ir jānoskaidro futbola laukumā," savā paziņojumā saka RFS.

Kad divos apgaismojuma stabos pilnībā pazuda apgaismojums, kļuva skaidrs, ka spēli aizvadīt tovakar vairs nebūs iespējams, atgādina RFS.

Klubs vērš uzmanību uz to, ka līdz šim brīdim neviens no publicētajiem dokumentiem neliecina par to, ka elektrības problēmas radās "Latvenergo" vai citu no "Liepājas" neatkarīgu apstākļu dēļ. "Joprojām pastāv liela varbūtība, ka tieši "Liepāja" kā spēles organizators ir vainīga spēles pārtraukšanā," norāda RFS.

Kluba paziņojumā izteikts pārmetums "Liepājas" klubam, ka stadionā netika nodrošināts ģenerators, kas ļautu komandām spēlēt pat gadījumā, ja elektrības zudums būtu saistīts ar problēmām, kas nav nesaistītas ar "Liepāju". RFS noraidu argumentu, ka stadions nepieder klubam, kā "nenopietnu".

RFS savā paziņojumā uzsver, ka klubam nepieder "Arkādijas" stadions Rīgā, taču tas netraucē nodrošināt ģeneratora klātbūtni visās RFS mājas spēlēs.

"Visur tiek uzsvērts, ka RFS vienpusēji atteicās turpināt spēli nākamajā dienā un uzreiz devās atpakaļ uz Rīgu, taču nekur netiek pieminēts fakts, ka spēles inspektors piedāvāja divus variantus - spēli turpināt nākamajā dienā vai arī gaidīt turpmākos attiecīgo instanču lēmumus, kuri tiks pieņemti tuvākajās dienās," vēl uz kādu niansi norāda RFS.

Klubs uzskatīja, ka tajā situācijā sākumā ir jānoskaidro visi notikušā apstākļi un tikai tad, kad ir zināmi iemesli un atbildīgie, attiecīgajām instancēm jāpieņem lēmums.

RFS apliecina, ka jau trešdien bija paredzēta svarīga Latvijas kausa spēle ar "Riga", "kuru upurēt pretinieku komandas apgaismojuma problēmu dēļ nebūtu pareizi, bet tai kvalitatīvi sagatavoties vairs nebūtu nekādu iespēju".

Tāpēc RFS izvēlējās otro delegāta piedāvāto variantu - gaidīt turpmākos attiecīgo instanču lēmumus pēc tam, kad tiks noskaidroti visi apstākļi, uzsvērts kluba paziņojumā.

RFS min, ka ir klubs vērsies Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komitejā (DK) ar lūgumu piešķirt "Liepājai" tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:3.

Tāpat RFS pārstāvji iesaka "Liepājai" "lietderīgi izmantot no RFS kluba izmitināšanas un ēdināšanas ietaupīto naudu un iegādāties ģeneratoru".

Jau vēstīts, ka pēc spēles Virslīgas organizācijas komiteja lēma "Liepājas" un RFS maču pārspēlēt 25.novembrī, sākot ar pirmo minūti.

Pēc tam "Liepājas" klubs iesniegumā LFF DK lūdza par atteikšanos turpināt virslīgas 22.kārtas spēli ar "Liepāja" piešķirt RFS komandai zaudējumu ar rezultātu 0:3 un piemērot Rīgas komandai 700 eiro naudas sodu.

Liepājas klubs otrdien samaksāja arī drošības naudu 150 eiro apmērā, kas nepieciešama šāda iesnieguma izskatīšanai.

"Liepājas" komanda pirmdien pārmeta Virslīgas organizācijas komitejai prettiesisku lēmumu un pieprasīja piešķirt RFS tehnisko zaudējumu par 17.oktobrī nepabeigto spēli.

"Liepāja" ar 32 punktiem 22 spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu, un tai trīs punkti atliktajā spēlē vajadzīgi cīņā par labāko četrinieku, kas var nodrošināt vietu nākamās sezonas UEFA Eiropas līgas turnīrā, bet RFS ar 54 punktiem ir otrā, un tai uzvara vajadzīga, lai turpinātu pakaļdzīšanos līderei "Riga", kas šobrīd aizvadījusi par maču vairāk un atrodas deviņu punktu attālumā.