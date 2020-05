"Rally Liepāja" norise atlikta uz 14. līdz 16. augustu

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izraisīto vispasaules pandēmiju un tam sekojošajiem ierobežojumiem Latvijā un Eiropā, rūpēs par sacensību dalībnieku, skatītāju un darbinieku veselību, Rally Liepāja norise atlikta uz š.g. 14.-16. augustu. FIA Eiropas rallija čempionāta Latvijas posms sākotnēji bija paredzēts 29.-31. maijā, tad tika pārcelts uz 10.-12. jūliju, bet šobrīd Rally Liepāja norise plānota vasaras izskaņā, informē rallija preses sekretārs Jānis Unbedahts.

“Situācija saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā un pasaulē mainās ļoti strauji. Ik dienu uzzinām, kā valstis visā pasaulē cenšas ierobežot vīrusa izplatību, pielāgojot arī noteiktos ierobežojumus. Sporta sacensību rīkotāji ir šim “virpulim” pa vidu, cenšoties pielāgoties situācijai un rast risinājumu, lai vienlaicīgi gan sarīkotu sacensības, gan ievērotu visus drošības un piesardzības pasākumus,” Rally Liepāja direktors Raimonds Strokšs.

“Kā minējām iepriekš, drošība rallija sarīkošanā vienmēr bijusi mūsu darba galvenā prioritāte, tāpēc kopā ar Eurosport Events, Starptautisko Automobiļu Federāciju, Latvijas valdību, kā arī rallija pilsētām – Liepāju un Talsiem – pieņēmām lēmumu vēlreiz atlikt Rally Liepāja norisi – šoreiz no jūlija uz augustu. Uzsvēršu, ka visas puses vēlas šogad sarīkot FIA Eiropas rallija čempionāta posmu Latvijā, bet neskaidrība un saistītie riski, lai to darītu jūlijā, ir pārāk augsti. Mums ir jāņem vērā, ka, lai notiktu pilnvērtīgas Eiropas čempionāta sacensības, dalībniekiem ir jābūt iespējai brīvi ceļot ārpus savas valsts robežām, bet, kā zināms, šobrīd šāda iespēja nav – obligātā divu nedēļu karantīna ir tikai viens no šķēršļiem. Tāpat nav skaidri zināms, par ierobežojumiem, kas Latvijā un Eiropā var tikt noteikti tuvākajās nedēļās.

Apzināmies, ka šādas Rally Liepāja norises laika maiņas nav ideāls risinājums, bet vēlamies izmantot katru pieejamo izdevību, lai šogad Latvijā sarīkotu Eiropas čempionāta posmu. Tomēr pirms pieņemt gala lēmumu, nozīmīga loma būs ekspertu sniegtajām norādēm par iespēju sarīkot drošu Rally Liepāja. Tāpēc, atkarībā no situācijas attīstības un apstākļiem, arī augustā plānotais norises laiks vēl var mainīties. Ja būs tāda nepieciešamība un iespējamība, izskatīsim arī variantu sarīkot ralliju vēl vēlākā datumā,” noslēdz Raimonds Strokšs.

Visas līdz šim iegādātās ieejas biļetes būs derīgas arī pārceltajā Rally Liepāja norises datumā.