Publicē minirallija "Karosta 2018" ātrumposmu karti

Sestdien, 1. septembrī, Liepājā norisināsies minirallijs “Karosta 2018”. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka sacensību laikā Karostas industriālā parka teritorijā no plkst. 15.00 līdz 19.00 gaidāmi satiksmes ierobežojumi.

Satiksmei būs slēgta Zemgales iela posmā no “Cemex” iebrauktuves līdz Turaidas ielai, Burtnieku iela, Manēžas iela, Beverīnas iela posmā no Virssardzes ielas līdz Zemgales ielai, Līgas iela, Trimpus iela, Turaidas iela posmā no BTC iebrauktuves līdz Zemgales ielai, Virssardzes iela un Vidus iela posmā no Līgas ielas līdz Beverīnas ielai, vēsta portāls "4rati.lv".

Minirallijs “Karosta” ir Latvijas Minirallija kausa izcīņas standarta automobiļiem posms. Kopumā sacensībās paredzēti seši ātrumposmi, un to kopējais ātrumposmu garums sasniegs 15 kilometrus.

Karostā notiks divi asfalta ātrumposmi, kas vīsies pa Karostas industriālā parka teritoriju. Pārējie četri ātrumposmi savukārt būs ar grants segumu un norisināsies Pāvilostas novada Vērgalē un Grobiņas novada Medzes pagastā.

Minirallija sacensībās dalībnieki startē ar standarta automašīnām, kas nav aprīkotas ar speciālu drošības karkasu, savukārt “Open” klasē drīkst sacensties arī ar rallija vai rallijsprinta sporta automašīnām. Sacensībām pieteikušās 63 ekipāžas.

Maršruta karte

Ātrumposmu karte