Prūsis: Pēc šodienas testiem turpināsim strādāt ar trīs līdz pieciem kandidātiem

Latvijas bobsleja izlase pēc sestdien Murjāņos notikušajiem testiem turpinās strādāt ar trīs līdz pieciem kandidātiem, atklāj valstsvienības treneris Sandis Prūsis.

Sestdien Murjāņos norisinājās topošo bobslejistu un skeletonistu atlases testi. Ja iepriekšējos gadus Murjāņu sporta ģimnāzijas manēža bija pilna ar jaunajiem kandidātiem, tad šogad atlases testi notika pēc iepriekšēja pieraksta, veidojot nelielas atlases grupas, kā arī ievērojot visus pulcēšanās un distancēšanās noteikumus, vēsta LETA.

Latvijas bobsleja izlases treneris Sandis Prūsis atzina, ka atlases testi nelielās grupās ir sevi attaisnojuši.

"Iztiekot bez drūzmēšanās, salīdzinoši raiti un operatīvi izdevās pārbaudīt visus, kuri bija ieradušies. Tā kā visi kandidātu rezultāti tiek mērīti ar elektroniku līdz simtdaļai, visiem apstākļi ir vienādi un visus var labi salīdzināt. Protams, sports zaudē ar to, ka konkurentus neredz vaigā, bet kopumā tas šādu atlasi īpaši neietekmē," Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF) citē Prūša teikto.

"No visiem šodien testētajiem kandidātiem šobrīd konkurētspējīgi ir kādi trīs līdz pieci, ar kuriem mēs arī turpināsim strādāt," apmierināts ir Prūsis. "Pieteikušies gan bija vairāk nekā ieradās. Nemāku minēt iemeslus, kādēļ tā, bet tie, kuri bija ieradušies, parādīja sevi labi."

Tā kā atlases testi jau Murjāņos notiek jau vairākus gadus pēc kārtas, esot arī vieglāk noteikt kandidātu spējas. "Tie atlases uzdevumi gadu no gadu nemainās, un tāpēc mums ir vieglāk uzreiz saskatīt, kuri ir spēcīgi ne tikai no šīs atlases, bet arī no iepriekšējo gadu kandidātu rezultātiem," tā Prūsis.

"Pagājušajā gadā atlasē bija kādi pieci līdz seši spēcīgi kandidāti, kuri jau šobrīd ir apritē un nodarbojas ar bobsleju. Ceru, ka arī ar šiem kandidātiem, ko atlasījām šodien, arī būt tik pat sekmīga sadarbība," atzīst Prūsis.

Jauno bobslejistu un skeletonistu atlases testi tika rīkoti, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības nosacījumus: divu metru ievērošana, roku un inventāra dezinfekcija.

Latvijas izlases kodola pirmie treniņi paredzēti jūnija sākumā.