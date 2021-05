Porziņģis sodīts ar 50 000 ASV dolāru sodu par kluba apmeklējumu un Covid-19 ierobežojumu pārkāpumu

Nacionālā basketbola asociācija (NBA) piespriedusi Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim 50 000 ASV dolāru (40 861 eiro) naudas sodu par kluba apmeklējumu, kas ir līgas Covid-19 ierobežojumu pārkāpums, NBA otrdien paziņoja oficiālā preses relīzē.

Porziņģis noteikumus pārkāpa 23.maijā, nākamajā dienā pēc uzvaras pirmajā sezonas "play-off" spēlē apmeklējot klubu, vēsta LETA.

"NBA "Mavericks" uzbrucējam Porziņģim ir piespriedusi 50 000 ASV dolāru (40 861 eiro) naudas sodu par noteikumu pārkāpumu, kas spēlētājiem aizliedz doties uz jebkuru bāru, klubu, kopējām atpūtas telpām vai līdzīgām iestādēm neatkarīgi no vakcinācijas statusa," otrdien pavēstīja līgas operāciju prezidents Bairons Sprūels.

Konsultējoties ar medicīnas ekspertiem un ņemot vērā visus notikušā apstākļus, tika noteikts, ka "Mavericks" spēlētāja apmeklējums nerada ar Covid-19 izplatīšanos saistītus riskus, un tāpēc karantīna nav nepieciešama.

Jau ziņots, ka Dalasas "Mavericks" izbraukumā pārspēja Losandželosas "Clippers" ar 127:121. Sērijā ar 2-0 vadībā ir "Mavericks".

Porziņģis laukumā pavadīja 32 minūtes un vienu sekundi, kuras laikā grozā raidīja piecus no astoņiem divpunktu, trīs no četriem trīspunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem".

Latvijas basketbolista kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, trīs pārķertas bumbas, divi bloķēti metieni, četras personiskās piezīmes un +/- rādītājs +10.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.