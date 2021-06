Porziņģis sezonu noslēdz ar "double-double" un zaudējumu izšķirošajā spēlē

Liepājas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien guva 16 punktus un iekrāja "double-double" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences ceturtdaļfināla izšķirošajā, septītajā spēlē, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" ciešot zaudējumu.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 111:126 (38:35, 24:35, 23:30, 26:26) zaudēja Losandželosas "Clippers", vēsta LETA.

Sērijā līdz četrām uzvarām ar 4-3 pārāki bija Losandželosas basketbolisti, kuri sērijā atspēlējās no 0-2 un 2-3. Nākamajā kārtā viņiem pretī stāsies Jūtas "Jazz".



Porziņģis svētdien laukumā pavadīja 42 minūtes un 51 sekundi, grozā raidot sešus no septiņiem divpunktu metieniem un visus četrus soda metienus. Neviens no pieciem viņa izpildītajiem tālmetieniem savu mērķi nesasniedza.

Tāpat liepājnieks izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas bumbas un trīsreiz pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par astoņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Luka Dončičs izcēlās ar 46 punktiem, 14 rezultatīvām piespēlēm un septiņām atlēkušajām bumbām. Vēl 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas pievienoja Dorians Finnijs-Smits, bet 14 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Bobanam Marjanovičam.

"Clippers" vienību līdz uzvarai ar 28 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām, deviņām rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām aizveda Kavai Lenards. Ar 22 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām piebalsoja Pols Džordžs, bet 23 punktus guvs Markuss Moriss.

Porziņģis jau pirmajā minūtē iemēģināja roku no tālienes, taču nebija precīzs. Pirmo reizi liepājnieks atzīmējās ceturtajā minūtē, kad trieca bumbu grozā no augšas un bija precīzs zem groza, abos uzbrukumos asistējot Marjanovičam (11:11).

Vēlāk Porziņģis pievienoja pāris precīzus "sodiņus" un trīs minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām viņš ar pustālo metienu panāca 28:31. Otrā ceturkšņa otrajā minūtē latvieša metiens pēc pagrieziena ļāva izlīdzināt rezultātu (40:40), bet nepilnas divas minūtes pirms puslaika beigām viņš vēlreiz trieca bumbu grozā no augšas (58:63).

Pirmās 24 minūtes viesi zaudēja ar 62:70, bet pozitīvi bija tas, ka iepriekš pirmajā puslaikā traumu guvušais Tims Hārdevejs juniors bija atgriezies laukumā.

Otrā puslaika sākumā dalasieši atspēlējās un, tuvojoties trešās ceturtdaļas vidum, Porziņģis izmantoja savu auguma pārsvaru un panāca jau 81:76 "Mavericks" labā. "Clippers" gan atbildēja ar 12 punktu izrāvienu un atgriezās vadībā. Losandželosas basketbolisti turpināja spēlēt enerģiski un pirms pēdējās ceturtdaļas bija vadībā ar 100:85.

Arī ceturtajā ceturtdaļā viesi nespēja apturēt Lenardu un pārējos "Clippers" basketbolistus. Ceturtdaļas otrajā pusē dalasieši nedaudz atspēlējās un pēc Porziņģa soda metieniem komandas šķīra 12 punkti (102:114). Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divas-trīs minūtes, Porziņģis pāris epizodēs labi nospēlēja aizsardzībā, ievadot uzbrukumus, kurus ar precīziem metieniem noslēdza Dončičs - 107:114.

Tiesa, "Clippers" pusminūtes laikā realizēja divus tālmetienus, minūti un 16 sekundes pirms finālsvilpes iekrājot 13 punktu pārsvaru (120:107). Dončičs nedaudz samazināja mājinieku pārsvaru un pēc sekojošā minūtes pārtraukuma "Mavericks" ar pārkāpumu palīdzību centās atspēlēties. Izglābties gan neizdevās un "Mavericks" sezonu noslēdza ar zaudējumu.

Komandas tikās arī iepriekšējās sezonas "play-off" pirmajā kārtā, "Clippers" svinot uzvaru sērijā ar 4-2.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.