Porziņģis mērķē uz līgas vērtīgākā spēlētāja titulu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" mediju dienā pirmdien intervijā NBA TV izteica sajūsmu, atgriežoties laukumā, izcēla kluba leģendas Dirka Novicka un kluba īpašnieka Marka Kubana devumu klubam, kā arī ieskicēja attiecības laukumā ar slovēni Luku Dončiču un savus nākotnes plānus, izcīnot prestižas NBA balvas, vēsta LETA.

30.septembrī Dalasā norisinājās tā sauktā mediju diena, kad basketbolisti un treneri vaiga sviedros rāvās kopā ar preses pārstāvjiem. Vienā no vairākām sarunām ar masu medijiem viņš NBA TV stāstīja par savām sajūtām pēc ilgās prombūtnes no basketbola laukuma: "Esmu bijis prom [no basketbola] ilgu laiku. Pa šo laiku esmu sapratis, cik ļoti es mīlu šo spēli un cik ļoti man tās pietrūka, kad nevarēju spēlēt. Esmu sajūsmināts, atgriežoties laukumā. Esmu jaunā vietā, jaunā pilsētā, jaunā organizācijā un esmu gatavs sākt jauno sezonu. Arī fiziskā ziņā jūtos labi."

Basketbolists uzsvēra vācieša Dirka Novicka ieguldījumu komandā: "Viņš šeit ir bijis dievs. Viņš ir bijis šīs vietas simbols vairāk nekā 20 gadus. Tāpēc tas, ko viņš ir devis pilsētai un klubam, nav viegli atkārtojams. Tas nebūs viegls uzdevums - aizstāt viņu ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā. Skatos uz to kā uz lielisku iespēju un centīšos turpināt to, ko Novickis ir devis šai pilsētai."

Tiek prognozēts, ka Porziņģis kopā ar Luku Dončiču kļūs par Dalasas kluba dzinējspēku. "Man ir interesanti, cik Luka ir bīstams spēlētājs laukumā, cik viņš spēs mazināt pretinieku spiedienu uz mani un cik es - uz viņu. Domāju, ka kāds laiks paies, kamēr sapratīsim, ko vienam no otra gaidīt, un varēsim saprasties bez runāšanas. Mani interesē, kāds būs "pikenrols" un "pikenpops", kā viņš redz laukumu, viņa vīzija. Un tāpat arī pārējie puiši. Mums ir tik daudz ieroču, ka gaidu ar nepacietību, kā tas izskatīsies."

"Mums jāiekļūst izslēgšanas spēlēs," saka Latvijas basketbolists par komandas mērķiem. "Mums visiem tas ir galvā. Tas nebūs vienkāršs uzdevums šosezon, bet tas ir mērķis. Kā jau teicu, individuāli mans ilgtermiņa mērķis ir NBA labākā aizsardzības spēlētāja tituls, līgas vērtīgākais spēlētājs kādu dienu, kā arī vieta NBA "All Star" spēlē."

"Marks Kubans ir neticams," par komandas īpašnieku teica Porziņģis. "Viņš iedziļinās visā. Viņš zina visu, kas notiek. Viņš ir tuvās attiecībās ar visiem basketbolistiem. Viņš tiešām visu dara ar sirdi un dvēseli, un tas dod papildu motivāciju darīt visu iespējamo kluba labā."

Iepriekšējā sezonā Dalasas "Mavericks" sakrāja bilanci 33-49 un Rietumu konferencē ieņēma priekšpēdējo vietu.