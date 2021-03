Porziņģis: Man labāk patīk spēlēt pret garāka auguma basketbolistiem

Divcīņās pret garāka auguma spēlētājiem Kristaps Porziņģis jūtas labāk, jo tādējādi viņam laukumā ir vairāk vietas izpausties, pēcspēles preses konferencē teica latviešu basketbolists.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 28 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, palīdzēdams Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru, vēsta LETA.

"Mavericks" mājās ar 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18) uzvarēja Sanantonio "Spurs".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 34 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā guva 28 punktus, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un reizi rezultatīvi piespēlēja. Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais spēlētājs komandā. Šosezon viņš tikai vienā spēlē bija guvis vairāk par 28 punktiem.

Liepājnieks grozā raidīja deviņus no 12 divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem". Porziņģis arī pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar latvieti laukumā guva par astoņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Jūtu, ka sniegums kļūst labāks, bet man aizvien jāturpina strādāt. Operētā kāja jūtas nedaudz citādāk, tāpēc man jāturpina stiprināt kājas muskuļi. Man jāparūpējas, lai tā ir spēcīga, tādējādi jutīšos ērtāk," norādīja Porziņģis, kurš neslēpa, ka tuvojas savai labākajai formai. "Ar katru dienu un katru spēli jūtos arvien labāk. Gaidu sezonas otro pusi."

Porziņģis trešdien aizvadīja otro rezultatīvāko spēli šajā sezonā, tāpēc viņam tika vaicāts, ko "Mavericks" spēlētājs laukumā darījis labi.

"Nevaru nosaukt vienu lietu, jo vienkārši centos spēlēt. Iespējams, būtu jāizceļ pacietība," pauda Porziņģis. "Sākumā man neizdevās rast iespējas, lai gūtu punktus, bet vēlāk ieskrējos, un arī komandas biedri man sāka piespēlēt biežāk. Otrajā puslaikā demonstrējām labu sniegumu, kas aizsardzībā mums deva enerģiju."

Šosezon vairākas komandas spēlēs pret "Mavericks" nav baidījušās pret Porziņģi nostādīt basketbolistu, kurš ir krietni īsāks. Porziņģis norādīja, ka šādās situācijās cenšas izmantot auguma pārsvaru, bet, ja sedzējs darbojas aktīvi, lūko iespējas bumbu piespēlēt partneriem.

"Man pašam labāk patīk spēlēt pret garāka auguma basketbolistiem, jo viņi man laukumā dod vairāk vietas," norādīja "Mavericks" zvaigzne. "Tādos gadījumos biežāk varu uzbrukt no tālienes, bet, ja pretinieki maina sedzamos, groza tuvumā varu izmantot auguma dotības."

"Cenšos dažādot savu sniegumu. Mana spēle mainās atkarībā no pretinieku pielietotās taktikas. Katru spēli turpinu apgūt kaut ko jaunu," uzsvēra Porziņģis.

Atbildot uz jautājumu spāņu valodā, Porziņģis norādīja, ka saikne starp viņu un Luku Dončiču turpina kļūt labāka, bet šajā sakarā vēl ir pietiekami darāmā.

Ceturtdien "Mavericks" spēkosies ar Oklahomasitijas "Thunder".

Dalasas komanda ar 19 uzvarām 35 spēlēs Rietumu konferencē ieņem astoto vietu.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.