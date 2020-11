Porziņģis: Ja salīdzina ar iepriekšējo traumu, tad šoreiz dienu no dienas var redzēt progresu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" zvaigzne Kristaps Porziņģis, ārstējot meniska plīsumu, jūt lielāku progresu nekā pēc aizpērn piedzīvotā krustenisko saišu plīsuma, intervijā klubam atzīts latviešu basketbolists.

Porziņģis 17.augustā NBA izslēgšanas turnīra pirmajā mačā guva meniska traumu. Latvijas basketbolistam operācija tika veikta 10.oktobrī un rehabilitācijai nepieciešamais termiņš netika noteikts, taču tiek lēsts, ka viņš varētu nespēlēt kādus trīs - četrus mēnešus.

Šonedēļ vienības ģenerālmenedžeris Dons Nelsons apstiprināja, ka sezonas sākumā Porziņģis nepalīdzēs komandai.

"Sešas dienas nedēļā strādāju pie savas rehabilitācijas, stiprinot muskuļus. Ja salīdzina ar krustenisko saišu plīsumu, tad šoreiz dienu no dienas var redzēt progresu. Rehabilitācija pēc krustenisko saišu traumas bija kā ceļojums tuksnesī. Šī rit ātrāk, es atkopjos un jūtos labi," intervijā "Mavericks" komandai stāsta Porziņģis.

Viņš esot tuvu tam, lai varētu sākt aizvadīt mešanas treniņus.

"Būtībā jau tagad varētu to darīt, bet pieejam tam piesardzīgi un gandrīz jau esam sasnieguši to stadiju. Nevaru sagaidīt, kad varēšu darīt ko vairāk, taču man jābūt gudram un pacietīgam," saka Porziņģis.

Arī pats basketbolists vēlētos zināt atbildi uz jautājumu, kad viņš varēs atgriezties laukumā.

"Vienīgais, ko zinu - atkopjos labi un tā ir pati svarīgākā lieta. Gribētu spēlēt pēc iespējas ātrāk un daru visu nepieciešamo, lai tas notiktu. Esmu labās rokās un par to tik daudz nedomāju. Man apkārt ir lieliski cilvēki, kuri man ļaus spēlēt tikai tad, kad tam būšu gatavs," stāsta Porziņģis.

Latviešu basketbolists atceras epizodi, kurā guva meniska savainojumu.

"Bija kontakts. Ja pareizi atminos, gāju pēc atlēkušās bumbas. Sajutu nelielas sāpes un viss. Kad pēc spēles adrenalīna līmenis kritās un mans ķermenis kļuva relaksēts, patiešām to sajutu. Biju pārliecināts, ka jāspēlē nākamais mačs. Biju gatavs ziedot visu un to arī darīju. Dažas spēles to pacietu, taču beigās sapratu, ka nav jēgas riskēt, citādāk situācija kļūtu vēl sliktāka. Domāju, ka pieņēmām pareizo lēmumu," skaidro Porziņģis.

Atbildot uz jautājumu, ko viņš teiktu tiem "Mavericks" faniem, kas latvieti uzskata par traumatisku, Porziņģis saka, ka pret savainojumu dziedēšanu attiecas profesionāli un dara visu nepieciešamo darbu.

"Ļoti svarīgi ir arī tas, kas notiek galvā, jo ir jāspēlē bezbailīgi. Nevaru domāt par lietām, kas notikušas. Uzskatu, ka tā vienkārši notika un no tā nebija iespējams izvairīties. Vienīgais, ko varu darīt ir strādāt, lai atkal būtu vesels laukumā un spēlētu pašā augstākajā līmenī," stāsta Porziņģis.

Porziņģis pēdējo 30 mēnešu laikā savainojis abu kāju ceļgalu.

"Meniska plīsums bija ļoti nepatīkams, jo tobrīd spēlējām "play-off" ar izredzēm uzvarēt sēriju. Tajā brīdī tas bija smagi. Taču brīdī, kad apzinājos, ka neko nevaru ietekmēt, koncentrējos tikai uz to, kā pēc iespējas ātrāk atgriezties laukumā. Aizvadīju pāris mačus, bet vienā brīdī es un ārsti sapratām, ka ilgtermiņā svarīgi ir tas, lai es tajā brīdī nespēlētu. Ja salīdzina ar krustenisko saišu plīsuma rehabilitāciju, tad šī ir krietni vieglāka," atklāj Porziņģis.

Plānots, ka nākamā sezona sāksies 22.decembrī un regulārajā čempionātā būs jāaizvada 72 spēles.

"Visiem jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem un es domāju, ka NBA paveica lielisku darbu, organizējot Orlando "burbuli". Mēs varējām pabeigt sezonu, kas bija ļoti nozīmīgi mums, līgai un cilvēkiem, kuri mīl basketbolu. Un esmu pārliecināts, ka NBA tikpat lieliski rīkos gaidāmo sezonu, lai mēs būtu droši, spēlējot basketbolu un turpinot savas ikdienas gaitas. Lai arī kāds būs spēļu grafiks, domāju, ka mēs pielāgosimies," uzsver Porziņģis.

Latvijas basketbolists piekrīt, ka tieši "burbulī" viņš demonstrējis savu labāko spēli sezonā. Liepājnieks izsēšanas turnīrā sešos mačos guva vidēji 30,5 punktus un izcīnīja 8,8 atlēkušās bumbas, bet izslēgšanas turnīrā viņam trīs dueļos bija caurmērā 23,7 punkti un 8,7 bumbas zem groziem.

"Beidzot biju iegājis tīri labā ritmā. Biju labi saspēlējies ar Luku Dončiču un pārējiem komandas biedriem, tāpēc trauma bija neliels trieciens. Taču apzinos, ka tas bija tikai mazs cinītis šajā ceļā. Īsā laika periodā būšu atpakaļ un esmu drošs, ka atgriezīšos iepriekšējā rimtā un līmenī, kurā biju," pauž Porziņģis.

Viņš atzīmē, ka iepriekšējā sezonā ar katru spēli juties arvien pārliecinātāks pār saviem spēkiem.

"Pēc atgūšanās no krustenisko saišu savainojuma pagāja laiciņš līdz laukumā jutos komfortabli. Ir grūti, ja bijusi tāda operācija un tik ilgs rehabilitācijas periods. Sezonas gaitā jutos arvien labāk un tas bija redzams laukumā," atceras Porziņģis.

"Burbulī" Orlando "Mavericks" komanda pavadīja aptuveni 55 dienas. Kā atzīts Porziņģis, tā bija interesanta pieredze, taču pietrūcis ģimenes un ierastās dzīves.

"Tie, kuri pēc iespējas ātrāk pielāgojās un uzreiz sajūtas kā mājās, tiem arī labāk gāja laukumā. Mēs darījām, ko varējām, taču tas bija grūti, jo īpaši basketbolistiem, kurus mājās gaidīja ģimenes. Tajā pat laikā tā būs pieredze, kuru mēs atcerēsimies visu atlikušo mūžu," stāsta Porziņģis.

Porziņģis pagājušajā sezonā piedalījās 57 regulārā čempionāta spēlēs, kurās vidēji nepilnās 32 minūtēs guva 20,4 punktus, izcīnīja 9,5 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,0 metienus. Izslēgšanas turnīrā viņš laukumā bija trīs mačos, kuros caurmērā 31,5 minūtēs guva 23,7 punktus, izcīnīja 8,7 bumbas zem groziem un bloķēja 1,0 metienu.

"Mavericks" Rietumu konferences ceturtdaļfinālā ar 2-4 atzina Losandželosas "Clippers" pārākumu.