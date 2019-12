Porziņģis iekļuvis aizvadītās nedēļas Rietumu konferences labāko spēlētāju pieciniekā

Dalasas "Mavericks" pārstāvošais latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis bija nominēts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labākā spēlētāja balvai Rietumu konferencē, pirmdien ziņoja NBA.

Par devītās sacensību nedēļas balvu ieguvējiem kļuva Vācijas aizsargs Deniss Šrēders Rietumu konferencē un Toronto "Raptors" aizsardzības spēlētājs Kails Laurijs, kurš izcēlās, arī atspēlējoties pret Porziņģa pārstāvēto "Mavericks", vēsta LETA.

Porziņģis kopā ar Portlendas "Trail Blazers" pārstāvi Damjanu Lilardu, Rasels Vestbruks no Hjūstonas "Rockets" un Jūtas "Jazz" basketbolists Donovans Mičels bija pārējie kandidāti uz labākā spēlētāja balvu Rietumos.

Austrumos teicama nedēļa padevās arī Bamam Adebajo no Maiami "Heat", Rodiona Kuruca komandasbiedram Bruklinas "Nets" Spenseram Dinvīdijam, Kolinam Sekstonam no Klīvlendas "Cavaliers" un Džeisonam Tatumam no Bostonas "Celtics".

Iepriekš tādu godu Porziņģis izpelnījās 2017.gada novembra sākumā.