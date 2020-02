Porziņģis gūst 35 punktus "Mavericks" zaudējumā

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 35 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, kurā viņa Dalasas "Mavericks" komanda zaudēja.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 121:128 (28:35, 32:30, 25:36, 36:27) zaudēja Hjūstonas "Rockets", vēsta LETA.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā realizēja 11 no 16 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un 10 no 13 soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Porziņģis, kurš arī izcīnīja 12 bumbas zem groziem, kļūdams par līderi arī šajā ziņā.

"Rockets" vienībā 35 punktus guva Džeimss Hārdens.

"Mavericks" ar 29 uzvarām 48 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē.