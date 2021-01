Porziņģis gūst 15 punktus "Mavericks" spēlē pret "Bucks"

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 15 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, kurā viņa komanda Dalasas "Mavericks" viesojās pie Milvoki "Buks".

"Mavericks" ar rezultātu 109:112 (23:30, 24:25, 34:29, 28:28) zaudēja "Bucks", vēsta LETA.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes, kuru laikā realizēja četrus no 12 divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja divus metienus, pieļāva četras kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par septiņiem punktiem mazāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja deviņas bumbas zem groziem un veica 13 rezultatīvas piespēles.

"Bucks" vienībā 31 punktu guva Jannis Adetokunbo.

"Mavericks" ar sešām uzvarām 11 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.