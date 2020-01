Porziņģis ar 20 punktiem palīdz "Mavericks" izcīnīt uzvaru

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē iemeta 20 punktus, palīdzēdams savai komandai Dalasas "Mavericks" izcīnīt uzvaru.

Dalasas "Mavericks" viesos ar 133:125 (45:37, 33:26, 25:27, 30:35) uzvarēja Portlendas "Trail Blazers", svinot piekto panākumu pēdējos sešos mačos, vēsta LETA.

Porziņģis laukumā pavadīja 25 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 20 punktiem, grozā raidīdams trīs no septiņiem divpunktu un trīs no četriem divpunktu metieniem. Tāpat viņš iemeta piecus no septiņiem "sodiņiem".

Basketbolists arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, reizi pārtvēra bumbu, divreiz bloķēja pretinieku metienu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 14 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts labākais rādītājs vienībā.

Latvijas basketbolists pēc uzvarēta iemetiena pirmos punktus spēlē guva ar bumbas triecienu grozā no augšas, bet īsi pēc tam viņš arī realizēja savu pirmo tālmetienu. Ceturtdaļas turpinājumā viņš vairs neizcēlās un sestajā minūtē tika nomainīts, laukumā atgriežoties īsi pirms 12.minūtes noslēguma.

Otro ceturtdaļu latvietis sāka ar piezīmi uzbrukumā, bet pēc nospēlētas minūtes viņš rezultatīvi piespēlēja Džeilenam Bransonam, kurš realizēja tālmetienu. Aptuveni minūti vēlāk Porziņģis stājās uz soda līnijas un realizēja abus "sodiņus", bet otrās ceturtdaļas vidū viņš vēlreiz tika nomainīts. Laukumā latvietis atgriezās ceturtdaļas beigās, kur viņam bija iespēja izpildīt soda metienu, jo pretinieki saņēma tehnisko piezīmi.

Soda metiens lidoja garām, bet īsi pēc tam pret Porziņģi tika pārkāpti noteikumi, šoreiz liepājniekam grozā raidot abus "sodiņus". Trešajā ceturtdaļā Porziņģis pievienoja vēl četrus punktus, bet noslēdzošās 12 minūtes viņš iesāka ar precīzu divpunktu metienu, kas tika izdarīts kustībā prom no groza. Ceturtdaļas ceturtajā minūtē Porziņģis zem pretinieku groza izcīnīja bumbu, bet īsi pēc tam ar "danku" noslēdza uzbrukumu.

Īsi pēc tam liepājnieks bija precīzs no tālienes, panākdams jau drošāku pārsvaru 112:99, kas viņam arī bija pēdējie punkti spēlē.

Dalasas vienībā Luka Dončičs iekrāja 27 punktus, sešas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles. Vēl 17 punktus pievienoja Sets Karijs.

Zaudētājiem Damjans Lilards izcēlās ar iespaidīgiem 47 punktiem, 21 punktu guva pieredzējušais Trevors Ariza, bet par vienu mazāk iekrāja Gerijs Trents juniors.

Dalasas komanda nākamo dueli aizvadīs sestdien viesos pret Jūtas "Jazz".

"Mavericks" ar 27 uzvarām 43 spēlēs Rietumu konferencē ieņem piekto vietu.